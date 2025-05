Radiografía a la Real Sociedad de esta temporada: «Tenían que marcar la diferencia y no lo han hecho»

El Diario Vasco San Sebastián Jueves, 22 de mayo 2025, 19:58 | Actualizado 20:25h. Comenta Compartir

La Real Sociedad se va de vacaciones. Los jugadores txuri-urdin disputarán este sábado su último partido de liga ante el Real Madrid, y pondrán así punto y final a una temporada que ha dejado un regusto amargo entre la afición después de no obtener ningún billete europeo. Con todo, se espera un verano muy intenso en vista de la gran cantidad de decisiones que tendrán que tomar las principales caras nuevas del equipo: Erik Bretos al frente de la dirección deportiva, y Sergio Francisco desde el banquillo. Por ello, Maite Jiménez, Imanol Troyano y Beñat Barreto, periodistas de El Diario Vasco, han hecho un pequeño balance de la temporada en Goazen Reala!, y han aprovechado para valorar el desempeño de los nuevos fichajes.

Eso sí, el nombre de Brais Méndez ha sido el primero en salir a escena, ya que el centrocampista gallego podría salir de la Real Sociedad si se recibe una oferta convincente por él. Al respecto, Beñat Barreto ha sido muy claro: «Brais fue un acierto, fueron 14 millones, está amortizado, fue una inversión importante pero su rendimiento ha sido magnífico».

Imanol Troyano también ha querido analizar el rendimiento que han tenido los futbolistas txuri-urdin que no son de la cantera. «Los jugadores de fuera que tenían que marcar la diferencia en los últimos años no lo han hecho. La Real ficha jugadores que marquen la diferencia», ha indicado. El debate ha ido más allá y se ha centrado en la particular filosofía por la que ha apostado la dirección deportiva en los últimos años. «Has hecho unas apuestas por talento joven y a eso hay que darle tiempo: Javi López es una incógnita, a la par que Sucic y Oskarsson. Pero gente como Becker… ¿debe seguir?», ha planteado Beñat Barreto, dejando abierto el debate de si optar por la veteranía o por la juventud.

