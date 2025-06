«Imanol ha dejado el listón muy alto: nos dio ambición y mentalidad ganadora»

Joseba Zaldua (Donostia, 1992) ha cerrado una etapa de tres temporadas en el Cádiz y ahora esperar encontrar equipo para seguir en activo. A sus ... 33 años, de los cuales dieciséis los pasó en Zubieta y ocho en el primer equipo txuri-urdin, ve con buena salud a su club de siempre y confiesa que le habría gustado completar toda su carrera como blanquiazul.

– Ya han pasado tres años desde que salió de la Real...

– Desde que he sido aita los años se me pasan volando. Mis hijas, Laia y Maren, ya tienen 5 y 3 años y casi no me he dado ni cuenta. Mientras tenga salud y siga jugando al fútbol, no me voy a quejar.

– Cádiz es un sitio que marca a quien lo visita, ¿no?

– Es espectacular. Yo he estado viviendo en el Puerto de Santa María y es un paraíso por la calidad de vida que hay aquí. Al tener buen tiempo puedes salir con las niñas al parque todos los días, ir a la playa o la piscina y hacer más planes que en Donostia. Hemos estado muy a gusto.

– La mayor tendrá ya acento andaluz, ¿no?

– Pues sí, bastante. Con lo sosos que somos los aitas ha salido muy graciosa y espabilada, así que se le habrá pegado el carácter de aquí. Este año ha estado haciendo flamenco y se pone a bailar sevillanas en casa cada dos por tres. Da gusto verlas crecer tan felices.

– Ahora que concluyen los tres años de contrato que firmó con el Cádiz, ¿sabe lo que va a hacer el año que viene?

– El club está buscando renovar la plantilla y meter gente nueva, así que no sigo aquí. Mi intención es continuar en activo y vamos a ver si sale algo interesante.

– En unos días cumple 33 años, ¿cómo se ve físicamente?

– Muy bien, tanto física como mentalmente. En los entrenamientos veo que sigo dando guerra a gente más joven que yo. Después de la lesión de rodilla llevo dos años sin problemas y esta temporada, aunque me habría gustado jugar más, he participado en 21 partidos y no me he perdido ningún entrenamiento. Creo que puedo seguir compitiendo a alto nivel porque el cuerpo no me da señales de lo contrario.

– En su posición estaba Iza Carcelén, que es de la tierra y uno de los referentes del Cádiz. ¿Eso le ha impedido jugar más?

– El Cádiz también intenta jugar con futbolistas de casa. Entiendo que después del descenso no pueda tener en la plantilla a dos jugadores de 33 y 32 años y que apueste por acompañar a Iza con otro de un perfil más joven. Pero siempre estaré agradecido al Cádiz por estos tres años.

– ¿Qué se lleva de estas tres temporadas?

– Que me han servido para ver la otra cara del fútbol. En la Real todo iba rodado. Ganamos la Copa, jugábamos en Europa cada año, disputamos la Supercopa... Cuando vienes a un equipo más humilde te das cuenta de que mantenerte en Primera es todo un logro y cambia tu forma de ver las cosas. Nada más llegar me rompí la rodilla, el segundo año bajamos y éste no hemos podido pelear por el ascenso. He comprobado que a veces las cosas no salen como quieres por mucho que pongas de tu parte. Ahora disfruto mucho más de los buenos momentos porque nunca sabes lo que te depara el fútbol.

– ¿Hace mucho frío fuera de la Real? ¿Se la echa de menos?

– Sí, porque hay muy pocos clubes como la Real. Para los que somos guipuzcoanos y hemos salido de Zubieta, no hay otro sitio mejor.

– Recuerdo que cuando Olabe le abrió la puerta hace tres años comentó que no esperaba salir tan pronto de la Real. ¿Se arrepintió de haberse marchado teniendo contrato en vigor?

– Me dio pena porque no me lo esperaba. Tenía un año más firmado, había sido importante con Imanol y había jugado muchos partidos. Hablé con él para ver cómo veía mi situación pero fue el club el que decidió que fuera mi último año. En ese momento tuve que mirar por mi familia, el Cádiz me ofreció tres años y fue una buena salida. Pero me habría quedado encantado.

– Justo salió la temporada que la Real acaba cuarta y juega la Champions. ¿Le dio envidia?

– Envidia sana porque me habría gustado vivir un momento así con la Real. Pero me alegré mucho por los compañeros, con muchos de los cuales aún mantengo buena relación. Verles jugar la Champions fue una gran alegría.

– Jugó ocho temporadas en la Real, fue campeón de Copa, jugó en Europa... ¿le faltó algo por conseguir como txuri-urdin?

– La Champions la viví de cerca en mi primera temporada porque debuté en Liga justo dos jornadas antes de ir a Donetsk para jugar ante el Shakhtar. Allí no lo hice porque había disputado los 90 minutos ante el Barcelona y los médicos me dijeron que me iba a fundir en media hora. Ya me habría gustado. Luego ante el Bayer Leverkusen fui suplente. Pero guardé una camiseta con mi nombre y el logotipo de la Champions y la tengo en casa. No sé si es algo que me faltó, pero si que me habría gustado ser un One Club Man y hacer toda la carrera en la Real. Era lo que yo quería pero qué se le va a hacer.

– Curiosamente el primer partido después de su marcha fue ante la Real. Ya fue casualidad...

– Les decía a mis amigos, ya veréis como nos toca enfrentarnos en la primera jornada. Y así ocurrió. Fue algo bonito y especial que queda ahí para siempre. Un día de sentimientos encontrados.

– ¿Cómo ha visto a la Real esta temporada?

– El fútbol es tan exigente que no entras en Europa y parece que la temporada ha sido mala. Yo, viéndolo desde fuera, creo que ya habríamos firmado todos llegar tan lejos en la Copa, en la que plantamos cara al Real Madrid en semifinales, y dar la cara como hicimos en Europa. En la Liga estábamos bien colocados hasta que llegó el partido del Mallorca. Esa derrota hizo mucho daño y el tramo final, que es donde se marcan diferencias, se hizo demasiado largo. Si se hubiese ganado ese día, en el que se anuló un gol a Oyarzabal por un fuera de juego que lo era por poco, quién sabe qué habría pasado...

– En su época le tocó vivir las destituciones de Arrasate, Moyes, Eusebio y Asier Garitano. ¿Nos hemos acostumbrado mal y ahora todo nos parece poco?

– Ya firmaría que todas las temporadas malas fueran como ésta. Muchas veces necesitamos mirar hacia fuera para valorar dónde estamos. Mira cómo andan ahora el Valencia y el Sevilla, por ejemplo. El Athletic llevaba años sin entrar en Europa y el Villarreal se quedó fuera la pasada temporada. El Betis ha estado por debajo de la Real estos años. Todos los equipos tienen sus ciclos y lo que ha conseguido Imanol metiendo cinco temporadas seguidas a la Real en Europa es muy difícil.

– ¿Qué les dio el oriotarra para que el equipo fuera tan rápido hacia arriba?

– Para empezar nos transmitió naturalidad y mucha pasión. Exigía lo máximo a cada jugador en cada momento, ya fuera entrenamiento, amistoso o partido de competición. Esa ilusión la contagió al equipo. Pilló a un grupo muy bueno que creíamos en todo lo que nos decía. Creo que lo que nos dio fue ambición y mentalidad ganadora.

– ¿Qué le parece la apuesta por Sergio Francisco?

– Sé quién es, aunque no le conozco personalmente. Toca un cambio de ciclo y llega gente nueva con ilusión y ganas de hacerlo bien. Eso sí, Imanol ha dejado el listón muy alto porque esta Real no es la de hace diez años. Pero es un proyecto bonito e ilusionante.

– El club ha vuelto a decantarse por alguien de casa visto que la apuesta por Imanol salió bien...

– Las cosas con él han salido bien y querrán repetir en esa línea. Esto es como todo, los resultados dirán si la apuesta es buena o no, porque el fútbol es resultadista, pero a priori la gente de casa está muy preparada. Es algo que he aprendido en Zubieta.

– ¿Qué me dice de su compañero en el Cádiz Carlos Fernández? ¿Le ve con opciones de hacerse un hueco en la Real ahora que regresa tras su cesión?

– Venía de unos años complicados por las lesiones y esta temporada ha tenido continuidad. Ha jugado mucho, aunque no ha tenido suerte de cara al gol. Pero para mí es un jugador distinto que marca las diferencias por todos los espacios que genera para el compañero y lo bien que lee el juego. Nosotros no lo hemos aprovechado todo lo deberíamos. ¿Quedarse en la Real? La diferencia entre Primera y Segunda es grande, pero a mí me parece un futbolista especial que tiene muchas cosas buenas y que solo le falta ganar regularidad.

– Aramburu se ha hecho con el lateral derecho de la Real que usted defendió durante tantos partidos. ¿Le ha sorprendido?

– Mucho, porque no le conocía. Cuando estaba allí veía al Sanse y sabía lo que venía por detrás, pero Aramburu ha sido una sorpresa. Creo que ha sido de los mejores jugadores del equipo. Es muy agresivo, apenas pierde un duelo y siempre está muy concentrado, cualidades muy importantes en un defensa.

– Para un canterano de Zubieta habrá sido grato comprobar el nivel que han dado los Marín, Martín, Marrero o Mariezkurrena, ¿no?

– Sí claro, es lo que hace diferente a la Real. Me hace ilusión ver que pasan los años y se mantiene la mentalidad de Zubieta de apostar por chavales jóvenes que se ha visto que da resultado. Con gente de casa se pueden tener grandes aspiraciones. Yo me identifico con esa filosofía de mezclar cantera con gente de fuera que marque la diferencia.

– Y de su gran amigo Oyarzabal, ¿qué me dice? Como en su caso, también superó una grave lesión de rodilla...

– No es nada fácil hacerlo. Mikel es la copia perfecta de Xabi Prieto por lo que siente la Real, lo bien que entiende el fútbol y el ejemplo que supone para el vestuario. Sabes que puedes contar con él para todo, es muy inteligente y mete muchos goles. Es muy completo y cuenta con el respeto del resto de la plantilla por la entrega que pone en el día a día. Luego, lo que está consiguiendo con la selección demuestra su nivel. Es el máximo goleador con De la Fuente y eso significa que es un jugador que marca la diferencia. Los goles que ha hecho este año sin ser un delantero centro lo dicen todo de él.

– El debate es si es extremo o delantero centro. ¿Dónde le ve?

– Yo le he conocido más de extremo pero es un jugador que con sus números se ha ganado el derecho a jugar donde quiera porque no hay mucho que reprocharle. Además, tiene una mente privilegiada, es muy frío y cree mucho en él, lo que fortalece sus posibilidades.

– ¿Sigue manteniendo una relación tan cercana con él?

– Sí, me llevo muy bien. En verano hacemos planes juntos. En estos tres años han venido aquí a pasar unos días con nosotros en Cádiz. También me llevo bien con otros compañeros. Aritz baja esta semana a vernos, ya que hasta el día 30 estaremos por aquí.

– Para concluir, quedamos en que la próxima temporada le vemos de corto...

– Ésa es la intención. Mientras me respete el cuerpo y tenga ilusión, quiero seguir jugando. No sé si un año o más.