Verano a fuego lento

La ilusión del aficionado siempre se mide en fichajes y como es lógico de momento el ilusiómetro se encuentra en registros muy bajos. La Real ... anunció el 12 de julio de 2024 su primera incorporación para la temporada 24/25. Sergio Gómez apuntaba a ser una gran incorporación. Siete días después, en Laguardia en el partido ante el Alavés, Javi López ya no compitió con el equipo babazorro. A las horas se confirmó como el segundo fichaje de cinco. Los dos últimos arribaron a Zubieta a última hora y a golpe de gong. Ni una cosa ni otra.

El verano realista se está cociendo a fuego lento. Por no sonar no suenan ni los clásicos delanteros desconocidos que hay que teclear en Google para conocer su existencia. Se entiende, en todo caso, que los tiempos estén siendo lentos. La Real todavía está en competición con el Sanse y, aunque no va a cambiar demasiado la planificación deportiva del primer equipo, en el club están deseando ascender a la Liga Hypermotion. No son los únicos que siguen compitiendo. Turrientes y Marín –además de Fraga– jugaron ayer la segunda jornada del europeo Sub-21 ante Rumanía y Jon Martín también está en el europeo Sub-19.

Alguno pensará que la primera misión de Sergio y Bretos es encontrar cómo paliar el problema que tiene la Real con el gol, que la es, pero también hay mucho trabajo en intentar colocar futbolistas con los que no se cuenta. Sadiq, Carlos Fernández y Magunazelaia ya saben que no estarán en la plantilla del año que viene, pero tienen un contrato firmado y no se irán a cualquier equipo que no les guste. Normal. Lo tienen firmado. Recuperar parte de la inversión con Sadiq es casi igual de difícil que fichar un nueve con gol que encaje y se asiente de una vez por todas. Con el terremoto y baile de técnicos que ha habido en Zubieta, el verano apunta a ir lento. Hasta que arranque y coja ritmo...