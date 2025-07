Jon Martín, en el once ideal del Europeo sub-19

Álvaro Guerra Miércoles, 2 de julio 2025, 15:22 Comenta Compartir

El lasartearra Jon Martín ha sido nombrado como uno de los once mejores jugadores del Europeo -sub-19 celebrado recientemente en Rumanía. La selección ... española no pudo alzarse con el título tras caer en la final frente a Países Bajos. Aun así, la participación del joven defensa de la Real Sociedad no pasó desapercibida. Su torneo volvió a ser magnífico, cuajando grandes actuaciones y anotando un gol frente a la selección rumana en la fase de grupos.

«El central no solo es un seguro de vida en la zaga española, sino que además ha demostrado tener una salida impecable de balón. Por si fuera poco, se ha erigido como una gran amenaza aérea, algo que pudimos ver en la victoria ante Rumanía, anotando un cabezazo a la salida de un saque de esquina ante la anfitriona», añade la RFEF en su comunicado. Noticias relacionadas 'Martillazo' de Jon Martín para darle la victoria a España sub-19 Jon Martín se luce en el Europeo: «Es un crimen que esté jugando en categoría sub-19» Junto al joven zaguero lasartearra le acompañan sus compañeros de selección Pablo García, delantero del Real Betis Balompie y Daniel Muñoz, lateral que milita en el Atletico de Madrid C. Por lo tanto, Jon Martin ya se encuentra de vacaciones disfrutando de un merecido descanso y recargando pilas tras una temporada larga, donde ha ido cogiendo peso en el primer equipo de la Real Sociedad y se ha convertido en un pilar fundamental en la linea defensiva de su selección. Se incorpora más tarde Pese a que la Real comenzará la pretemporada el 7 de julio, Jon Martín se incorporará mas tarde a los entrenamientos con el club txuri-urdin, debido a la participación en este torneo. El jugador comenzó a tener mas presencia en los onces de Imanol Alguacil después de la victoria ante Las Palmas (1-3) en Canarias el pasado mes de abril. En ese partido, ingresó en el minuto 23 después de la lesión de Igor Zubeldia, para hacer dupla en la zaga con Aritz. Tras el final de la cesión de Nayef Aguerd, se espera que el central de 19 años tenga aun más minutos en esta nueva era de Sergio Francisco con la Real.

Temas

Jon Martín