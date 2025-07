La agridulce despedida de Nayef Aguerd

Lo que pudo ser y al final no fue. Así se puede resumir la temporada de Nayef Aguerd como cedido del West Ham en la ... Real Sociedad. El central marroquí impresionó con su poderío defensivo y su manejo de balón en la primera mitad de curso, pero desesperó con sus ausencias y un bajón de rendimiento en la segunda. Quizá por eso su despedida desprende un sabor agridulce. El defensa viene a descartar su continuidad al aseverar: «Se cierra una etapa para mí en la Real Sociedad».

Ampliar La carta de despedida de Instagram de Nayef Aguerd IG

Aguerd rayó a gran nivel en buena parte de los 35 encuentros oficiales que disputó con la elástica txuri-urdin, en los que rozó el gol en varias ocasiones sin conseguirlo. Por eso se le echó mucho de menos en ese tramo final en el que apenas intervino: sólo participó en dos de los últimos 13 encuentros de Liga sin que hubiera un parte médico de por medio. Sus ausencias se justificaban con unas «molestias en la rodilla», que en todo caso no le impidieron participar en los encuentros ante Tanzania y Lesoto en el parón de marzo con su selección, la de Marruecos.

«Este club me ha marcado profundamente, tanto en lo deportivo como en lo personal; he vivido momentos fuertes, llenos de emoción»

«Este club me ha marcado profundamente, tanto en lo deportivo como en lo personal», es la primera frase del mensaje que colgó en su cuenta de Instagram: «He vivido momentos fuertes, llenos de emoción», prosigue. También muestra su gratitud hacia el club y la afición: «Desde el primer día, fui recibido con respeto, cariño y mucho amor, tanto por la afición como por todos los trabajadores del club, el cuerpo técnico y mis compañeros». Por todo ello, no duda en trasladar: «Gracias de todo corazón por todo».

Aguerd personaliza su agradecimiento en el «presidente, al entrenador y a todas las personas que confiaron en mí», antes de reflejar la parte negativa: «Aunque no ha sido una etapa para seguir creciendo, sí ha sido una etapa clave, importante, que me ha aportado mucho y que siempre llevaré conmigo». No considera haber evolucionado a sus 29 años en Anoeta. Quizá una clasificación europea lo habría cambiado todo.

«Deseo al club el mayor de los éxitos para la próxima temporada y para las que vienen. Seguiré apoyando y siguiendo a la Real, porque me ha dejado una huella muy profunda»

La despedida de su mensaje es muy habitual en todos los que abandonan la Real: «Deseo al club el mayor de los éxitos para la próxima temporada y para las que vienen. Seguiré apoyando y siguiendo a la Real, porque me ha dejado una huella muy profunda».

Aguerd tiene contrato hasta 2027 con el West Ham de Graham Potter, que abonó 35 millones de euros al Rennes francés en 2022 para hacerse con sus servicios. Durante los últimos meses se han interesado por el Olympique de Marsella francés y el Bayer Leverkusen alemán.

Igor Julio, en cartera

Mientras, la Real busca otro central izquierdo experimentado y con buena salida de balón en el mercado. Uno de los candidatos es Igor Julio, que va a salir del Brighton de la Premier League. El club inglés espera la oferta guipuzcoana ya que la prioridad del defensa brasileño es jugar en Anoeta pese a tener otras propuestas.