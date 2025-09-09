Jon Martín ya está con todos y Marrero hace portería

La presencia de Jon Martín de vuelta y la participación ya completa de Unai Marrero han sido las principales novedades en un entrenamiento de la ... Real Sociedad en Zubieta todavía marcado por las ausencias, las de la inmensa mayoría de los internacionales, además de las de los lesionados Yangel Herrera y Orri Óskarsson y de Umar Sadiq, que tiene un plan específico de preparación porque está fuera de forma.

Jon Martín ha vuelto de la concentración de la selección española Sub-20, al igual que los 'potrillos' Mariezkurrena y Carbonell, mientras que Marrero ya ha podido realizar trabajo específico de portería por primera vez desde el pisotón sufrido hace seis días. En el vídeo de la práctica editado por el club, se ve a los jugadores realizando de salida algunos ejercicios físicos con balones medicinales y cintas de resistencia, pero también varios partidillos a espacio reducido. En ellos se ven excelentes paradas de Aitor Fraga, único jugador del Sanse presente en la sesión junto al también portero Arana, y goles de futbolistas como Karrikaburu o Zakharyan.

Oyarzabal y Remiro llegaron ya el lunes a Donostia tras los dos encuentros de la selección española, pero Sergio les ha concedido un día más de reposo este martes para poder integrarse con todas las de ley en la sesión del miércoles. Por su parte, Caleta-Car retorna hoy de la selección de Croacia, en la que ha disputado dos partidos completos.

Preocupación por Aramburu y Kubo

La preocupación para Sergio es que no podrá disponer de dos titulares como Jon Mikel Aramburu y Take Kubo hasta la práctica del jueves o quizá hasta la del viernes, víspera del partido. Y tampoco sabrá cómo están tras sus partidos de esta próxima noche, sus desplazamientos desde el otro lado del charco y el jet lag, hasta poder charlar con ellos y verles en acción. El 'virus Fifa' sigue incubando en la Real Sociedad.

Kubo disputa un encuentro amistoso intrascendente contra Estados Unidos, pero Aramburu se juega la vida con Venezuela ante Colombia en la localidad venezolana de Maturín. Para mantener su plaza en la repesca para el Mundial 2026, deben igualar o superar el resultado que pueda lograr Bolivia, en su feudo, ante Brasil.

Así las cosas, se espera que Sergio pueda mover algunas piezas del equipo para este encuentro del sábado contra el Real Madrid, teniendo en cuenta variables como la entidad del rival, que futbolistas como Soler o Zakharyan pasan a estar disponibles o los futbolistas que han podido ejercitarse durante estas dos semanas en Zubieta. Guedes podría entrar en ataque en el caso de que el técnico hiciera descansar de inicio a Kubo, pero, como Odriozola no entra en los planes, Aritz Elustondo sería la alternativa a Aramburu.