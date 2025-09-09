Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Martín, en el medio del rondo en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

Jon Martín ya está con todos y Marrero hace portería

Nuevo entrenamiento con ausencias: Sergio da fiesta a Oyarzabal y Remiro y no se incorpora ninguno de los lesionados

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:44

La presencia de Jon Martín de vuelta y la participación ya completa de Unai Marrero han sido las principales novedades en un entrenamiento de la ... Real Sociedad en Zubieta todavía marcado por las ausencias, las de la inmensa mayoría de los internacionales, además de las de los lesionados Yangel Herrera y Orri Óskarsson y de Umar Sadiq, que tiene un plan específico de preparación porque está fuera de forma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada Â«por errorÂ» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jon Martín ya está con todos y Marrero hace portería

Jon Martín ya está con todos y Marrero hace portería