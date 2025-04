Jagoba Arrasate: «La Real está en su mejor momento»

Á.L. Viernes, 11 de abril 2025, 16:58 Comenta Compartir

Jagoba Arrasate ha tenido que realizar una gran labor psicológica con sus jugadores tras la dolorosa derrota del Mallorca ante el Celta de Vigo en casa del pasado fin de semana. El entrenador de Berriatua ha recuperado la confianza para acometer un partido indudablemente especial para él, porque se enfrenta al equipo de su corazón, la Real Sociedad, al que entrenó hace ya más de una década. Cree en las opciones del Mallorca, pese a que ve a la Real en su mejor momento.

El estado de la Real Sociedad «La Real está en su mejor momento y va a pelear por entrar en Europa por sexta vez»

«La temporada de la Real creo que hay que ponerla en contexto, con tropecientos partidos que han jugado, con lesionados, un desgaste terrible y en Copa ha estado a un tris de llegar a la final. En Liga poco a poco, yo creo, están encontrando su sitio y ahora mismo están, seguramente, en su mejor momento y van a pelear por entrar por sexta vez en Europa. Yo creo que con eso ya estoy diciendo todo, pero bueno, yo creo que este equipo es capaz de dar la cara también, de dificultar a la Real Sociedad y eso es lo que vamos a intentar, sabiendo que enfrente hay un buen rival».

Sensaciones antes de visitar Anoeta «El último recuerdo de Anoeta es positivo para los jugadores y para mí también»

«El último partido allí con Osasuna conseguimos ganar, y el último partido del Mallorca allí fue una de las mayores alegrías en los últimos años. En ese aspecto, el último recuerdo de Anoeta es positivo para los jugadores y para mí también. Pero bueno, si yo solo he ganado una vez allí y el equipo lleva 20 años sin ganar, eso habla de la dificultad. Es un equipo que últimamente esta haciendo grandes temporadas, en casa se muestra firme. Mañana va a ser también complicado, por eso decía que necesitamos nuestra mejor versión, nuestra versión competitiva, para tener opciones».

El trabajo a lo largo de la semana «Hay momentos en los que la plantilla también necesita algo de cariño, de confianza»

«Hemos preparado la semana como una más en cuanto a lo táctico, el análisis del rival, lo que nos interesa. Pero también hay que animar a la gente, creo que hay momentos en los que la plantilla también necesita algo de cariño, de confianza. En ese aspecto, la semana igual empezó bajo mínimos, pero según han ido transcurriendo los días, hemos ido ganando en ánimos. Hoy la gente estaba muy preparada, muy concienciada del partido que tenemos mañana y creo que estamos preparados».

Estado actual del equipo «Si haces un partido como el del otro día, es normal que te afecte en lo anímico»

«El futbol es presente, aunque tengas 40 puntos. Si haces un partido como el del otro día, sobre todo el segundo tiempo, y pierdes contra un rival directo, es normal que te afecte en lo anímico. Lo que he dicho, según pasan los días, las horas, vas animándote, entrenando, ganando confianza, preparando el partido. Ahora ya estamos en víspera de partido y es un partido muy importante para nosotros, contra un rival que está ahora mismo con ahí con nosotros, que creo que está en un buen momento. Partido difícil, pero creo que el equipo ha demostrado que puede ser muy competitivo y ahora necesitamos sacar la versión competitiva más que nunca para sumar».

Encuentro clave «Es un partido vital para nosotros»

«Todos los partidos son importantes ahora, al final quedan pocos. Lo entendíamos [el partido contra el Celta] como trascendental, lo perdimos, y el de mañana es igual. Es verdad que ahora mismo, para engancharnos, digamos de lleno otra vez, a esos puestos de la clasificación pues necesitamos ganar. No ganamos el otro día, necesitamos ganar fuera de casa, contra un rival que ahora mismo nos aventaja en un punto. Es un partido vital para nosotros y, sobre todo, más que pensar en clasificaciones y esas cosas, estamos pensando en encontrar otra vez esa versión competitiva nuestra, esa versión sólida, porque creo que solo así vamos a tener opciones de ganar».

Lesionados «Tenemos cuatro bajas»

«Tenemos cuatro bajas (Muriqi, Morlanes, Asano y Navarro), lo más probable es que la semana que viene tengamos otra vez cuatro bajas. Son musculares, no van a ser muchas semanas, pero ahora el calendario está muy comprimido y tenemos tres partidos bastante seguidos. Luego tenemos un parón, por la final de copa, y luego jugamos en Girona, ahí sí que hay margen. Veremos, ahora están lesionados, veremos como va la evolución. Recuperamos a dos sancionados, que para nosotros son muy importantes también. Pero bueno, pensando en los que están mañana y en los que nos pueden ayudar a sacar un buen resultado».

La plantilla en el tramo final «La gente está preparada»

«Cuando tienes una plantilla es para esto, cuando tienes bajas tirar de todo el mundo. Yo creo que la gente está preparada y, es verdad que últimamente, no estamos cambiando mucho el once. Pero bueno, cuando hay bajas siempre hay oportunidad para otros. Oportunidad para demostrar, para poder afianzarse en el once. El tema del filial, bueno, David (López) ya lo consideramos del primer equipo, pero tanto Marc (Domenech) como Jan (Salas) están entrenando con nosotros, lo están haciendo bien y por eso viajan mañana. Porque tienen opciones de poder ayudarnos y, al igual que estos dos, cualquier jugador. Estamos abiertos a que jugadores del filial nos puedan ayudar en este tramo final«.

La configuración del 11 «Llega un momento en el que necesitamos de todos»

«Yo cuando hago un once no estoy pensando en si han jugado muchos minutos o pocos, entiendo que tienes un plan de partido y que para ese plan configuras un once, una idea de partido y ya está. No estás pensando en si este ha jugado más o menos, para mi todos son iguales en ese aspecto. Es verdad que el que ha jugado menos seguramente tenga menos confianza, puede tener menos ritmo, pero la competición se da así. Llega un momento en el que necesitamos de todos, como toda la temporada, porque al final si uno entrena bien es competencia para el otro, y el que sale ganando es el equipo. Esto siempre ha sido así y, en ese aspecto, puede haber jugadores que han jugado menos últimamente que ahora tengan más minutos y ojalá lo hagan bien».

Sensaciones tras la última derrota «Es una obviedad que perdemos potencial sin esos seis jugadores»

«Creo que es una obviedad, que el Mallorca sin esos seis jugadores, perdemos potencial, pero eso lo veo yo y creo que lo veis vosotros también. Yo tengo que hacer de mi equipo un equipo competitivo, a mi no me gusta ver a mi equipo como vi la ultima media hora, a merced del rival. Claro que ahí yo tengo parte de responsabilidad, la semana la hemos aprovechado para eso también, mañana tenemos un rival fuerte enfrente. Pero nosotros, creo que lo podemos hacer bien y el reto del Mallorca es presentarnos allí, en Anoeta y hacer un partido competitivo que sea difícil para el rival y que tengamos nosotros opciones de sacar un buen resultado».

La situación de Larin «A nivel emocional tiene sus vaivenes»

«El caso de Larin es diferente a estos que hemos estado hablando últimamente. Creo que Larin si ha tenido minutos, ha tenido oportunidades y momentos muy buenos durante la temporada, pero es un chico de altibajos. A nivel emocional tiene sus vaivenes y, en ese aspecto, necesitamos la mejor versión de Larin. Una cosa es que yo confíe en él, pero el que tiene que hacerlo es él mismo primero. Necesitamos ese Larin del tramo final de la primera vuelta, porque creo que, si encontramos a ese Larin, el equipo también lo va a agradecer».

La cercanía de Europa «Si hubiésemos empatado o ganado contra el Celta sería una grandísima temporada»

La cercanía de Europa: «Si hubiésemos empatado o ganado contra el Celta sería una grandísima temporada y perdimos el otro día, con malas sensaciones, y ahora mismo parece que todo el mundo está desencantado. Pero para eso estamos los profesionales, para levantarnos, resarcirnos también, para reaccionar ante una derrota y para mostrar que somos un buen equipo, que lo hemos demostrado durante la temporada. Por eso decía antes que no hemos estado mirando mucho la clasificación. Necesitamos mejorar en ciertos aspectos, y si mejoramos llegarán los puntos, llegarán las victorias y luego ya veremos donde terminamos».

Solidez defensiva «Es una de las cosas que tenemos que mejorar»

«Es una de las cosas que tenemos que mejorar, mantener la portería a 0. Es muy fácil decirlo y mas complicado hacerlo, pero es verdad que, por una cosa o por otra, ha habido partidos de segunda vuelta que hemos defendido bien pero tampoco hemos sido capaces de mantener la portería a cero. Es verdad que los goles son mérito del rival, pero también podemos mejorar siempre y eso llega desde un comportamiento colectivo. Creo que muchas veces, cuando vemos los goles, en la foto siempre saldrá el portero, un central o lo que sea. Pero a veces los goles vienen de otras situaciones y necesitamos más solidez, porque además en este tipo de partidos, ante rivales como la Real no es fácil generar, no es fácil hacer goles. Entonces, la portería a cero tiene que ser una premisa para nosotros».

