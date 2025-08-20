Isak, insultado a su llegada al campo de entrenamiento del Newcastle El club blanquinegro le recuerda en un comunicado que «las condiciones de una venta este verano no se han cumplido», ante su deseo de irse al Liverpoool y sus quejas: «Han incumplido sus promesas»

La situación de Alexander Isak, exjugador de la Real Sociedad, se sigue envenenando según avanza el verano y se acerca el cierre del mercado de fichajes, sin que el ariete pueda materializar su deseo de recalar en el Liverpool. Tras el cruce de declaraciones del futbolista y el Newcastle del martes, un grupo de jóvenes aficionados han esperado este miércoles al internacional sueco a su entrada a las instalaciones de entrenamiento del club de la Premier para proferirle insultos como '¡Rata!' o '¡Bastardo codicioso!'. El jugador, montado en su todoterreno negro, no contestó, ni siquiera paró: se limitó a girar para introducirse en el recinto.

The moment Alexander Isak arrived to Newcastle training whilst getting called a ‘rat’ and a ‘greedy bastard’ by some young Newcastle fans… pic.twitter.com/WSuOf1bGNt — george (@StokeyyG2) August 20, 2025

Están siendo semanas tensas para un Isak que se entrena al margen de sus compañeros en el Newcastle, que no participó en el estreno contra el Aston Villa del pasado sábado y que sigue adoptando medidas de presión para poder fichar por el Liverpool, vigente campeón de la Premier que ganó al Bournemouth el pasado viernes en su debut de la temporada. «Cuando se rompen las promesas y se pierde la confianza, la relación no puede continuar. Ésa es mi situación actual, y por eso el cambio es lo mejor para todos, no solo para mí». De esta manera concluía el futbolista su duro comunicado del martes por la tarde, en el que justificaba su ausencia en la gala en la que le iban a premiar por pertenecer al «Equipo de la Temporada de la PFA Premier League 2024-2025».

No tardó el Newcastle en responderle con la misma contundencia: «Hemos sido claros en que las condiciones para una venta este verano no se han cumplido y no prevemos que esas condiciones se cumplan», reflejaba el club en un comunicado publicado en su web y redes sociales. «Queremos dejar claro que Alex sigue teniendo contrato vigente y que ningún directivo del club ha hecho jamás el compromiso de que Alex pueda salir del Newcastle United este verano», insisten.

No es sólo el deseo de progresar deportivamente y recalar en un club con aspiraciones a ganar la Premier y la Champions. Isak se muestra decepcionado con su club porque entiende que ha incumplido su promesa de renovar al alza el contrato hasta 2028 que firmó en 2022, cuando le vendió la Real Sociedad por cerca de 70 millones. Ahora, con algo menos de 150.000 libras semanales, cree que sus honorarios no se ajustan a su realidad deportiva. Es el cuarto mejor pagado en los 'magpies'.

La Real sigue muy atenta a la situación de Isak y espera una oferta récord del Liverpool que supere los 150 millones de euros. Habida cuenta de que se llevará el 10% de la plusvalía del traspaso, el club txuri-urdin se embolsaría ocho millones de euros si el club de Anfield Road pone los 150 sobre la mesa para llevarse al delantero. El delantero mantiene muy buenas relaciones con los responsables del club txuri-urdin, como demuestra el hecho que estuvo entrenándose durante una semana en Zubieta durante la pretemporada mientras su equipo, el Newcastle, estaba de gira.

