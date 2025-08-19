Alexander Isak rompe su silencio y acusa al Newcastle de «incumplir promesas»

Iker Valverde Martes, 19 de agosto 2025, 22:16 | Actualizado 22:25h. Comenta Compartir

Es el jugador más deseado del verano y el culebrón por ver lo que sucede con él en este mercado de fichajes copa los principales informativos en Inglaterra. Alexander Isak, apartado del Newcastle por forzar su salida al Liverpool, ha roto su silencio y se ha explicado por primera vez desde que saliera a la luz su deseo de abandonar el club que pagó 70 millones a la Real Sociedad en 2022. El conjunto txuri-urdin está siguiendo atentamente los movimientos del delantero ya que posee el 10% de la plusvalía.

«Me he mantenido callado en todo este tiempo y eso ha permitido que cada uno interpretara su propia versión de lo que estaba sucediendo», inicia el delantero sueco. Sin embargo, considera que «saben que lo que dicen no se refleja con lo que se dijo y apalabró de puertas para dentro».

Alexander Isak no ha participado en toda la pretemporada con su equipo y Eddie Howe, su todavía entrenador, declaró que «se tenía que ganar el derecho de volver con el grupo». En su comunicado emitido en redes sociales, el exrealista es tajante: «La realidad es que se hicieron promesas y el club sabe desde hace mucho tiempo mi posición. Actuar ahora como si estas cosas fueran nuevas es engañoso».

Isak va más allá todavía y explica por qué cree que lo mejor es «un cambio. Cuando se incumplen promesas y la confianza se pierde, las relaciones no pueden continuar. Así es como están las cosas ahora y es por lo que creo que un cambio es lo mejor para todas las partes, no solo para mí».

Esste comunicado viene a raiz de que el ariete sueco no se ha presentado en la gala de la Premier League, en la que figura en el once ideal de la pasada campaña. «Con todo lo que está sucediendo, no creo que fuera lo correcto estar en la ceremonia. Quiero agradecer a mis compañeros y a todo el mundo del Newcastle que me ha apoyado en el camino», se explica.

Recuperación en Zubieta

Alexander Isak no viajó a la gira asiática con sus compañeros alegando unas molestias musculares de las que se estuvo recuperando en Zubieta este verano, con un preparador de la Real Sociedad.

El Liverpool desea su fichaje, pero el alto coste que demanda el Newcastle y el gran rendimiento de Hugo Ekitike, que ha llegado este verano por 95 millones, han enfriado la operación. El conjunto 'red' ha ofrecido 130 millones de euros, pero las urracas piden 180 porque entienden que Isak es su buque insignia y no tienen necesidad de venderlo.

Ahora mismo parece lejana una oferta del Liverpool que satisfaga al Newcastle, toda vez que el conjunto norteño necesita encontrar un sustito a la altura del sueco. Al mismo tiempo, desde Inglaterra han informado que la intención de Isak es no volver a ponerse la camiseta del Newcastle, por lo que la salida a este problema parece compleja a menos de dos semanas de cerrarse el mercado.