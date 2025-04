Imanol: «Han sido superiores y hemos tenido que hacer un gran esfuerzo»

Cada punto que se consigue tiene un gran valor, y más cuando se sufre tanto. Imanol quiso dar valor al esfuerzo realizado por sus jugadores ... en su comparecencia posterior al empate contra el Villarreal. «Han sido superiores, hemos tenido que hacer un grandísimo esfuerzo para conseguir el punto», admitió el entrenador oriotarra, además de explicar que «no estamos habituados a realizar este trabajo defensivo, por lo que hay que darle mucho valor al empate».

Tras tres goles anulados al submarino amarillo, Imanol fue preguntado por las jugadas polémicas. «Creo que la falta es clara, la asistente ha levantado la bandera y el problema es que el árbitro ha dejado seguir la jugada», valoró sobre el gol anulado en el descuento. Respecto al resto de jugadas no quiso mojarse de manera tan clara. «No he visto la jugada del gol de Ayoze, es dudosa, me dicen que hay un movimiento que puede despistar al portero», analizó. No obstante, quiso restar importancia a la polémica del partido. «No recuerdo si en otra ocasión se han anulado tres goles, pero si se han anulado es porque no lo eran. Sí, tres son muchos en un partido, pero otras veces lo hemos podido sufrir al revés. Es parte del fútbol», afirmó.

Tampoco pudo dejar pasar la buena actuación de Oyarzabal. El capitán fue fundamental con dos tantos e Imanol siempre ha sido un firme defensor de él. «Mikel no es solo los números que hace, que son una barbaridad, sino todo lo que da al equipo. Su manera de presionar, de jugar, cómo interpreta todas las facetas del juego es clave», aseguró y añadió que «da igual si juega en punta o en banda, para mí es clave para la Real y lo demuestra».

Con todas las dificultades a las que tuvo que hacer frente la Real, Imanol dio por bueno el punto cosechado en La Cerámica. «Nos da mucho aire, fuera de casa y contra el Villarreal, que es un equipo de Champions. Ellos están frescos, en Copa se fueron pronto fuera y no han jugado competición europea. Además hay que ver los jugadores tan buenos que tienen».

Por ello, consideró vital haber obtenido un punto ante un rival tan competitivo. «No ha sido nuestro mejor partido, ellos han estado mejor, pero hemos sabido competir y era lo que teníamos que hacer, competir, lograr un punto y sumar». Sin embargo, recordó que toca seguir luchando para lograr objetivos. «Ahora lo que tenemos que hacer es intentar hacer bueno este punto el próximo partido contra el Alavés este miércoles».