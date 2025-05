Pasillo de la Real al Madrid en la despedida de Imanol

Imanol Alguacil se tendrá que quedar con el fiestón de la semana pasada tras ganar al Girona y la manera, honesta, grata y generosa, ... con la que le despidió la parroquia de Anoeta, su gente. Y es que en su último partido, el número 339, además de que la Real Sociedad perdió contra el Real Madrid por culpa de sendos tantos de Mbappé, tanto el entrenador de Orio como la propia Real parecían convidados de piedra en la fiesta de despedida de Ancelotti y Modric y consecución de facto de la Bota de Oro por parte de Mbappé. De hecho, hasta los propios jugadores de la Real hicieron pasillo a Modric cuando fue sustituido a cinco minutos del final, con 2-0, pero con el partido todavía en juego. El partido se paró, el mundo se paró. La Real ya estaba borrada del campo. Como si no tuviera a quién despedir.

Lo único que le queda a la Real de este encuentro es la estratosférica actuación de Marrero, que facturó media docena de paradas, la mitad de ellas de primer nivel. El resto pasará al cofre del olvido como los dos últimos meses de competición, donde la escuadra txuri-urdin enterró sus opciones continentales. La Real se va de vacaciones tras quedar 11ª y con un futuro lleno de incógnitas, sin Imanol y sin Olabe, los que le devolvieron toda su grandeza.

'Once' impactante

Imanol sorprendió ya desde su alineación, revolucionaria, impactante. Quiso dejar su huella hasta el final con el diseño de un 'once' jovencísimo y carente de los principales pilares del equipo: Remiro, Zubeldia, Zubimendi, Oyarzabal... Quizá en la ausencia del '4', que salió a 20 minutos del final, haya una razón más estratégica: si su salida al Arsenal está ya pactada y también la forma de abonar los 60 millones de euros, ¿para qué arriesgar la operación en un partido intrascedente?, podrían pensar en el club. Oportunidad en todo caso para meritorios como Marrero, Turrientes, Marizkurrena y un Sucic que fue perdiendo su posición de privilegio por deméritos propios desde su lesión.

Ampliar

Desde el inicio quedó en evidencia el carácter cuasiplayero del partido, con un ritmo bajo y una máxima permisividad del Madrid para la circulación del cuero de la Real. Se trataba de homenajear a Ancelotti y a Modric y entregar la Bota de Oro a Mbappé y todos se pusieron manos a la obra. Al galo se le vio motivado y muy activo desde el principio, pero se topó con un superlativo Marrero, que le detuvo sus dos primeros intentos e incluso le paró el penalti en primera instancia. A punto estuvo de volver a despejar el segundo intento tras el rechace.

Todo comenzó con una ocasión de las imperdonables para la Real, pero a Sergio Gómez se le hizo de noche a las 16.20 horas de una soleada tarde de mayo en Madrid. Ha sido el sino de esta Real poseliminación copera en el mismo escenario del Bernabéu: desacertada, sin rasmia ni acierto, como cansada. Sucic, omnipresente en el verde donde sueña tener tardes de gloria, le plantó ante Lunin con un envío profundo con rosca, pero el catalán pifió el primer control y se quitó tiempo y espacio a sí mismo para definir. Su chut cruzado lo despejó fácil Lunin.

Penaltito de VAR

El Madrid percutió con rápidas circulaciones por dentro, con un Güler estelar. Pero la Real se fue creciendo en el partido y Marín, indiscutible y abanderado de esta Real de mínimos, también tuvo la suya, de cabeza, casi sin querer, a la salida de un córner. Todo estaba controlado hasta la irrupción de Melero López, que pitó su último partido. LaLiga añorará a Ancelotti, a Modric y, desde luego a Imanol, y quizá a Zubimendi; pero nunca a este colegiado. Marín impactó el balón con la mano, pero intentó retirarla y no era una acción de peligro. Ni siquiera ocupaba un espacio añadido. El árbitro malagueño no lo vio en primera instancia y fue Figueroa Vázquez desde el VAR el que le instó a revisarlo. Como para no pitarlo ante 73.186 espectadores. El tributo parecía ser a Mabppé.

La segunda parte se fue desarrollando sin pena ni gloria. A los realistas, nítidamente, les comenzaban a flaquear las fuerzas. Marrero, excelso en su retorno, evitó el gol de Vinícius en una acción casi idéntica a la de su compañero Remiro hace unos años en el mismo estadio: anteponiendo el brazo izquierdo al intento de picada. Kubo ya hacía diabluras y ponía a bailar a los defensores. Imanol invocó al rock and roll metiendo en cancha a Oyarzabal, Zubimendi y Barrene.

Entre ellos precisamente facturaron una jugada que acabó en penalti por mano de Asencio, pero finalmente anulado por un fuera de juego anterior de Barrene, que había asistido a Oyarzabal. El chut del capitán lo había taponado con el brazo Asencio.

El final de la Era Imanol lo condicionaron el segundo gol de Mbappé, por el palo corto tras un pase de Vinícius, y el homenaje compartido a Modric. Hasta se paró el partido. La Real participó en el tributo haciendo pasillo. ¿Servilismo o caballerosidad? Cada uno tendrá su opinión.

Se acabó la temporada interminable. Hay que reunir motivos para ilusionarse con la próxima.