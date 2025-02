Imanol: «Parece que lo de Sucic no es el cruzado»

Una de las primeras cuestiones que contestó Imanol Alguacil al término del partido entre la Real Sociedad y el Midtjylland ha sido en referencia al ... estado físico de Luka Sucic. El croata, gran protagonista del encuentro con sus dos goles, fue sustituido en el minuto 48 tras una acción en el que se lastimó la rodilla derecha.«Parece que no es el cruzado», ha querido tranquilizar, si bien ha avisado que aún va a haber que esperar para conocer el alcance exacto de la lesión.

«No me quiero aventurar, parece que no es el cruzado, pero hay muchas veces que el jugador no se deja explorar en el momento. Vamos a tener que esperar a la resonancia de este viernes. Espero que no sea nada grave. La buena noticia es que el chico quería probar y he sido yo el que he decidido no arriesgar. Entendía que no era serio con los partidos que teníamos por delante», ha indicado.

Se ha mostrado «contento» por su primera clasificación en una eliminatoria europea, «pero sin excesiva euforia». «Este año tocaba», ha deslizado también, pero sin darle excesiva importancia. Ha profundizado más en el saturado calendario que tendrá que afrontar el equipo. «Hay que ser conscientes de que dentro de tres días tenemos otro partido. Es una auténtica locura pero es lo que queríamos. No hemos tenido tiempo ni para celebrarlo y ya estamos pensando en el Leganés».

Precisamente ha mencionado al conjunto pepinero, el próximo rival en Liga, cuando ha sido preguntado por sus preferencias en el sorteo de octavos de este viernes en Nyon. «¿Manchester United o Tottenham? El Leganés», ha repetido en más de una ocasión.

«Requería más pausa»

Sobre el partido, ha reconocido que «el jugador ha visto la eliminatoria resuelta y ha bajado el pistón. Aunque no me haya gustado hemos permitido que nos empataran. Era totalmente entendible. Los jugadores ya estaban pensando en el partido contra el Leganés», ha opinado.

Por último, también ha advertido «ansia» en los jugadores para querer ir a por la goleada cuando el partido se había puesto 2-0. «Han buscado el tercero y el cuarto y no hemos acertado y luego si nos hemos precipitado algo más. He incidido en salir como lo hemos hecho, pero había momentos en los que requería más pausa para no permitirles hacer transiciones», ha manifestado.