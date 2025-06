Imanol Alguacil firma con el Al-Shabab saudí para las dos próximas temporadas

Imanol Alguacil ya tiene nuevo banquillo muy lejos de Donostia. El oriotarra se va a convertir en nuevo entrenador del Al-Shabab saudí, club ... con el que firmará para las dos próximas temporadas después de no concretar la oferta del Sevilla, que también estaba interesado en conseguir sus servicios. El Oporto era del mismo modo una posibilidad, pero finalmente no avanzaron las negociaciones después de que los lusos firmaran en enero al argentino Martín Anselmi. Así las cosas, Imanol cambia de vida al aceptar el exótico reto saudí.

El exentrenador de la Real Sociedad se dispone a firmar un contrato para las dos próximas temporadas después de que el Al-Shabab haya puesto encima de la mesa una suculenta oferta económica complicada de mejorar y rechazar. El técnico ha negociado esta semana con el Sevilla, que le tenía como su principal opción tras la llegada de Antonio Cordón a la dirección deportiva hispalense, pero al entrenador no le ha terminado de convencer el proyecto deportivo andaluz y el Sevilla ha activado rápidamente otro candidato como es Matías Almeyda. El conjunto sevillano se puede desprender de varias piezas importantes este verano como Badé, Lukebakio y Juanlu, por el que se negocia con el Nápoles, mientras que tampoco le aseguraban el proyecto deportivo que él hubiese deseado como para terminar de sentarse en el banquillo del Sánchez Pizjuán.

Cambio total de aires de Imanol

Marcharse a Arabia no era su opción soñada puesto que el salto de nivel futbolístico y las diferencias culturales serán importantes, pero finalmente cambia radicalmente de aires y dirigirá al Al-Shabab, equipo de Riad, capital de Arabia Saudí. El entrenador ya ha encontrado respuesta a las declaraciones que dio durante sus últimos días en la Real Sociedad. «Hay una canción que dice: 'te quiero tanto que me olvidé de mí'. He querido tanto a la Real que me he olvidado de mí y de mi familia. No estoy cansado, si sale algo que me apetezca, seguramente seguiré entrenando, pero a la vez, todavía no me he ido, y ya echo mucho de menos a los jugadores y a la Real sin haberme ido. Pero a la vez la cabeza me dice que tengo que tengo que olvidar a la Real, y la cabeza me dice: 'vete lejos de aquí para poder olvidar a la Real', que sé que no la voy a poder olvidar». Es prácticamente imposible irse más lejos para olvidarse de la Real.

Imanol también apostilló que se marchaba de la Real Sociedad «porque había dejado de ganar», algo que tendrá complicado hacer en el Al-Shabab puesto que hay clubes mucho más poderosos en la liga saudí. El equipo árabe ha terminado la pasada temporada en sexta posición con 60 puntos, lejos de los 83 que ha firmado el campeón, el Al-Ittihad de Karim Benzema. Imanol dirigirá una plantilla con jugadores locales en su mayoría, aunque tendrá en sus filas, por ejemplo, al ex del Atlético de Madrid Yannick Carrasco o el ex del Milán Bonaventura.

Formando su staff

Imanol no viajará solo a Arabia Saudí puesto que obviamente está trabajando en formar un staff técnico de confianza con el que hacerse a la liga. Su segundo, en todo caso, no será Mikel Labaka, fiel escudero durante su etapa en el primer equipo de la Real. En los próximos días tratará de cerrar un grupo con el que trabajará las dos siguientes temporadas.

La liga saudí arranca en principio a finales de agosto, algo más tarde que la liga española, por lo que Imanol apunta a comenzar su pretemporada a mediados de julio. No se descarta que el Al-Shabab realice parte de esa preparación en España como ya lo hiciera el pasado verano. El conjunto saudí disputó amistosos ante el Tenerife y la UD Las Palmas en Canarias y sobre la mesa también está recalar en España para jugar diversos partidos. Se termina así el culebrón Imanol, que si bien estuvo en la agenda del Sevilla finalmente acepta la astronómica oferta saudí para continuar su carrera en los banquillos.