Imanol, un final con todavía más interrogantes

Causaron confusión las palabras de Imanol Alguacil en la rueda de prensa posterior al derbi del pasado domingo cuando fue preguntado si había necesitado ... abstraerse del ambiente por ser el último derbi como entrenador de la Real. «Es verdad que ha sido algo especial, no os voy a mentir. Es el último de esta primera etapa, esperemos que haya más», declaró el entrenador guipuzcoano en la sala de prensa del Reale Arena, dando a entender que habrá otra vez.

A reglón seguido desveló qué se habían dicho Ernesto Valverde y él al acabar el partido. «Nos hemos despedido pero espero que nos enfrentemos alguna vez más», remarcó el técnico. «Si algún día estoy aquí otra vez no sería buena noticia, al menos que no sea hasta dentro de mucho. Espero que sea cuando Sergio decida dejarlo, y que sea por la puerta grande».

Declaraciones que dejan la puerta abierta a volver algún día a la Real. Por el momento Imanol no se ha comprometido con ningún equipo después de ocho temporadas con gran actividad: las dos campañas en el Sanse y las seis en el primer equipo. El Bayer Leverkusen y el Oporto se han interesado por él.

Las frases de Imanol 29 enero, previa ante el PAOK «Desde agosto tengo la oferta de renovar encima de la mesa. Puedo firmar hoy mismo para uno, dos o tres años»

«El presidente lo entendió y será a finales de abril o principios de mayo cuando comunique mi decisión»

«Me voy con mucha pena porque la intención era seguir en la Real. No he ganado todo lo que tenía que ganar»

«Es el último de esta primera etapa en la Real. Si estoy aquí otra vez, que sea cuando Sergio decida dejarlo»

Sus palabras tras el derbi llegaron después de meses de mensajes confusos en los que Imanol no terminaba de fijar postura respecto a su futuro colmando la paciencia de los seguidores ávidos de saber quién iba a llevar las riendas del equipo a partir de la temporada que viene. Fue el pasado 24 de abril, tras una dolorosa derrota en Mendizorrotza, cuando se concretó su decisión. «Imanol Alguacil ha comunicado a la Real Sociedad su decisión de no continuar dirigiendo al equipo la próxima temporada», rezaba el escueto comunicado del club. Se daba carpetazo así a las intenciones del oriotarra en las diferentes comparecencias de los últimos meses.

En enero parecía hecho

En enero, la cosa parecía hecha en cuanto a una prolongación de contrato. «Desde agosto tengo la oferta de renovación encima de la mesa. Puedo firmar hoy mismo para uno, dos o tres años más», explicó el día 29 de enero en la previa del choque ante el PAOK en Anoeta. Sin embargo ya avisó que «quiero seguir aquí, pero no de cualquier forma».

Lo que parecía una firma inminente se transformó. Un mes después, la víspera de jugar contra el Midtjylland, dijo en Anoeta que «por el bien del club, de los jugadores y por mí, esta temporada la renovación tiene que ser muy al final. El presidente lo entendió y será a finales de abril o principios de mayo cuando comunique mi decisión. Va a depender de lo que sienta entonces».

Y, siempre según su relato, la decisión la tomó el 24 de abril. «Tras perder ante el Alavés en el trayecto a Zubieta hice un click que le tenía que dar la noticia a Jokin y le llamé», confesó en su primera comparecencia tras anunciarse su no continuidad, la víspera del derbi en Zubieta. «Quería renovar, pero me voy porque este año no he ganado todo lo que quería ganar», justificó en esa misma comparecencia. ¿Volver? «Siempre he sido de la Real. Está claro que sabemos cómo es el fútbol, que rápido cambia todo por desgracia. Nunca sabes. Ya veremos».

Un día después, tras empatar ante el derbi, dejó una puerta abierta a una posible vuelta al banquillo cuando hizo alusión a ésta, su «primera atapa» en la Real. «Me voy con mucha pena porque la intención era seguir en la Real», dijo.

Y si es así, ¿por qué no renueva?, se preguntan los aficionados. «No hay un motivo concreto. Quería renovar, pero no a cualquier precio, seguramente ese era el motivo principal, que no he ganado todo lo que tenía que ganar».