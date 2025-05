Imanol, emocionado, recuerda el último consejo de su madre: «'No dejes de luchar y no dejes de sonreír'»

B.C. Lunes, 19 de mayo 2025, 08:24 | Actualizado 08:31h. Comenta Compartir

Fueron sus últimas palabras en esa sala de prensa en la que tantas veces compareció. Imanol Alguacil se sentó ayer en la mesa después del triunfo contra el Girona y dedicó unas palabras de agradecimiento a todas las personas que le han acompañado durante estos seis años en la Real Sociedad. Jugadores, club, afición. No se olvidó a nadie. Tampoco a su madre, que falleció cuando él tenía 14 años con un cáncer, y a quien quiso recordar en un día tan señalado. Visiblemente mocionado explicó que la fuerza que tiene se la dio su madre: «No dejes de luchar y no dejes de sonreír« y eso, precisó, «es lo que he intentado hacer toda mi vida».

Imanol se abrió y contó cómo cuando él tenía 14 años le llevaron a Pamplona a despedirse de su madre, donde recibía tratamiento de quimioterapia por un cáncer terminal: «Yo no sabía que estaba yendo a despedirme. Tengo un recuerdo de cuando nos quedamos a solas que me dijo: 'No dejes de luchar y no dejes de sonreir'. Y es lo que he intentado hacer toda mi vida. Esa fuerza que tengo me la dio desde aquel día mi madre. Yo no era consciente de que se estaba despidiendo de mí. Fue después, con el tiempo».