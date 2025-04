Imanol Alguacil, sobre su renovación: «No he firmado nada. Aún no he tomado una decisión»

El rumor sobre una posible renovación de Imanol Alguacil ha corrido como la pólvora durante el partido que la Real Sociedad ha disputado ante el ... Mallorca. La Cadena Cope ha informado durante su retransmisión que el oriotarra había llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que finaliza el 30 de junio y que incluso estaba preparando el equipo de la próxima temporada junto a Erik Bretos, el que será nuevo director de fútbol.

En sala de prensa, y cuestionado sobre esta información, Imanol Alguacil ha sido claro: «Es muy fácil. Os lo dije. Hablé con el presidente y acordamos que comunicaríamos la decisión al final. No he firmado nada. Aún no he tomado una decisión. La decisión será en abril o incluso en mayo. Ahí tendréis noticias».

Acto seguido se le ha vuelto a preguntar si tenía tomada ya la decisión: «No, no he tomado la decisión», ha aseverado.