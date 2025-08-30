Todos los etxekolanas por hacer

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iker Valverde

Iker Valverde

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:32

  1. 1

    A remolque siempre

Lo mejor del Sanse de Sergio era su solidez defensiva. Pues la Real ha arrancado perdiendo en los primeros tres partidos de Liga y no ... todos los días son fiesta para poder empatar -de remontar ya ni hablamos porque hace año y medio de la última.

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

