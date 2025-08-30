Todos los etxekolanas por hacer

Lo mejor del Sanse de Sergio era su solidez defensiva. Pues la Real ha arrancado perdiendo en los primeros tres partidos de Liga y no ... todos los días son fiesta para poder empatar -de remontar ya ni hablamos porque hace año y medio de la última.

2 Dos tazas de mediapuntas

Si hablábamos de que teníamos 'overbooking' en la mediapunta, en Oviedo Sergio sumó uno más a la lista. Oyarzabal, en su partido 400 con la txuri-urdin, actuó de '10'. Brais y Sucic salieron desde el banquillo y Goti y Zakharyan siguen sin debutar. Son demasiados para un puesto en una temporada sin competición europea.

3 A ver quién saca del once a Gorrotxategi

La nota positiva del partido de ayer fue la primera titularidad del '4' de la Real. El eibartarra demostró el jugador que es con 78 minutos de alto nivel. En el gol del Oviedo orienta a Hassan hasta la banda que es lo que tiene que hacer un jugador cuando defiende en inferioridad. Lo que pasa en el área ya no es cosa suya.

4 Con especialista o sin él

La Real firmó a José Rodríguez en verano como especialista a balón parado para potenciar ese aspecto del juego. 10 córners sacó ayer y no remató ninguno. Con centros que no superan al primer defensor no hay estrategia o jugada que valga.

5 Llega septiembre con todos los deberes por hacer

Tenía la Real tres partidos asequibles para llegar al parón con buen colchón y ha llegado con solo dos puntos. Ahora viene la vuelta al cole en septiembre y se avista a Real Madrid, Barcelona, Betis y Mallorca en el horizonte. A sacar los libros y hacer los etxekolanas a toda prisa.