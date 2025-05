La historia detrás de la presentación de Asier Illarramendi en el Real Madrid: «Que pasen, que pasen»

L. G. Martes, 6 de mayo 2025, 08:27 Comenta Compartir

Cuando Asier Illarramendi fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el verano de 2013, no solo dio cambió la Real Sociedad por el Real Madrid, también hizo historia de una forma muy particular: acompañado de toda su cuadrilla de Mutriku. Fue una escena poco habitual para los estándares del Santiago Bernabéu, pero absolutamente inolvidable. De todo esto ha hablado en RH+, programa de EITB.

«Como un día normal de verano, bajé a la playa de Mutriku y estaban los amigos allí», recuerda el que fuera jugador de la Real Sociedad con una sonrisa. «Justo ese día salió la noticia de que se hacía oficial mi fichaje por el Madrid. Me preguntaron cuándo era la presentación y empezaron a hablar entre ellos. Y yo les dije: 'si queréis venir, ya os pongo un autobús'. Y llenaron el autobús, claro».

La imagen fue icónica. Los amigos de toda la vida, su cuadrilla, protagonistas en una presentación de talla mundial. «Estos iban a la grada, pero antes de la presentación me preguntó Florentino si venían mis amigos. Le dije que sí, pero que eran muchos. 'Bueno, que vengan al palco', me dijo. Y yo, 'que no, que son muchos'. Pero él insistió: 'que pasen, que pasen'. Y empezaron a pasar, a pasar, a pasar…», cuenta entre risas el jugador de Mutriku.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no solo les abrió las puertas del palco presidencial, sino que además invitó a toda la cuadrilla y la familia a comer después del evento. «Se portó fenomenal», afirma Asier Illarramendi. «Y los amigos también lo disfrutaron a tope. Fue algo increíble. La verdad, tengo un recuerdo muy bonito de ese día».

Lo que parecía ser una simple presentación oficial, se convirtió en una escena única: la cuadrilla de Mutriku, sus amigos, en el palqco presidencial junto a Florentino Pérez. «Es foto… Es historia, eh. Es historia», remata Asier Illarramendi.