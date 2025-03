Asier Illarramendi, sin equipo desde diciembre, se machaca en Ibiza

Ángel López San Sebastián Miércoles, 12 de marzo 2025, 17:19 Comenta Compartir

La última vez que la Real Sociedad jugó en Old Trafford, el 9 de septiembre de 2022, Asier Ilarramendi (Mutriku, 1990), capitán txuri-urdin en aquel tiempo, formó parte de la convocatoria, pero finalmente no participó en la victoria (0-1) con gol de penalti de Brais Méndez. Poco más de dos años después, el centrocampista mutrikuarra está sin equipo después de no renovar con el FC Dallas la MLS (Major League Soccer) y se machaca con un entrenador personal en Ibiza con la intención de estar preparado en el caso de que algún equipo se interese por sus servicios.

El FC Dallas decidió no proteger a Illarra en su último draft de expansión, el celebrado en diciembre pasado, y finalmente no continuó en un equipo texano en el que había perdido peso durante la última campaña y por el que fichó cuando resolvió no renovar con la Real Sociedad en el verano de 2023, una vez certificada la clasificación para la Champions League.

Illarra cumplió su deseo de jugar en la MLS y vivir en Estados Unidos, aunque su concurso en el FC Dallas se limita a 42 partidos oficiales, en los que anotó dos goles y dio seis asistencias entre agosto de 2023 y octubre de 2024. Llegó a disputar más encuentros con el Sanse (66 partidos y cinco goles) y, por supuesto, en el Real Madrid (90 partidos y tres goles) y en el primer equipo de la Real Sociedad (253 partidos y 11 goles).

Confusión con San Lorenzo

Como se encuentra sin equipo, Illarramendi podría recalar en cualquier liga en este momento y por eso se esfuerza para mantenerse en forma. Hace cerca de un mes, distintos medios argentinos informaron de que el canterano txuri-urdin se había ofrecido al San Lorenzo de Almagro, en el que milita el exjugador del Athletic Club Iker Muniain, pero todo se debió más a un malentendido que a una opción real.

Pese a que lleva casi 500 encuentros oficiales como profesional, no da por terminada su carrera, tiene ilusión por continuar jugando, entre otras cosas porque aquella lesión tan grave que sufrió con la Real hace cinco años y medio cercenó uno de los mejores momentos de su vida deportiva.

