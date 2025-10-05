Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Grada de animación de Anoeta vacía en protesta contra el genocidio en Gaza. Gorka Estrada

La grada de animación se planta por Palestina

Bultzada entra al estadio de Anoeta a los cinco minutos de partido como muestra de rechazo al genocidio en Gaza

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:58

Comenta

La grada de animación de Anoeta permaneció vacía los primeros cinco minutos del partido de este domingo. El motivo, la protesta de Bultzada contra el ... genocidio en Palestina, cuya bandera exhibieron.

