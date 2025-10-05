La grada de animación se planta por Palestina

La grada de animación de Anoeta permaneció vacía los primeros cinco minutos del partido de este domingo. El motivo, la protesta de Bultzada contra el ... genocidio en Palestina, cuya bandera exhibieron.

Los aficionados más bulliciosos de la Real Sociedad permanecieron fuera de sus asientos hasta el minuto 5 del encuentro, que terminó con derrota por la mínima ante el Rayo Vallecano. El choque arrancó frío, tanto por el pobre juego ofrecido por ambos equipos como por la imagen del fondo sur sin espectadores.

Al final del encuentro, los jugadores de la Real Sociedad se acercaron hasta esa zona del graderío para agradecer a Bultzada su apoyo y, mientras los seguidores txuri-urdin aplaudían y trataban de animar a los suyos, los futbolistas permanecieron varios minutos inmóviles, muchos de ellos con la mirada perdida y rostros de impotencia.

El capitán, Mikel Oyarzabal, respondió a los cánticos del fondo sur con aplausos de gratitud y después inició una vuelta al campo para corresponder al apoyo recibido durante los noventa minutos de juego. Aunque en un inicio otros compañeros le siguieron, luego se quedó solo en la misión con 'Txurdin', la mascota del club, mientras el estadio terminaba de vaciarse.

Fue una escena cargada de simbolismo, un gesto con el que el líder del vestuario parecía asumir su responsabilidad en la situación en que queda el equipo después de este nuevo tropiezo y, al mismo tiempo, pedir un esfuerzo al público para intentar sacar la temporada adelante con la ayuda de todos.