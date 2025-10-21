Gorrotxategi: ««En otra situación las ocasiones irían para dentro, ya llegará ese momento»

Jon Gorrotxategi está siendo indispensable en los esquemas de Sergio pese a que está debutando en Primera con la Real. Ahora, acompañado de Yangel, el ... eibarrés entiende que tiene que seguir mejorando. La semana es corta y el grupo ya pone el foco en el trascendental partido ante el Sevilla. No puede volar ni un solo punto de un Anoeta, que se tiene que convertir en un fortín.

– ¿Con qué sensación volvieron de Vigo?

– Por cómo fue el partido, era para sumar los tres. Es cierto que metes en el último minuto del partido y que al menos rascas un empate fuera de casa, pero estamos necesitados de victorias y nos volvimos insatisfechos de Vigo también por cómo fue el partido.

– Tal y como está el equipo, sabe a poco...

– A muy poco. Incluso antes de la roja creo que estábamos siendo bastante mejores que el Celta. Tuvimos ocasiones suficientes en la primera mitad como para empatar, e incluso adelantarte antes de irte al descanso. Ellos marcaron pronto y con la roja se metieron atrás. Luego hacemos ese empate que es fuera de juego por la mínima y es una pena no conseguir los tres puntos.

– Lo cierto es que también pudieron volverse con cero. Ese contragolpe...

– Así es. Estamos en un momento en el que nos cuesta meter gol, todas las buenas jugadas que generamos no nos entran. Seguro que en otra situación todas las de Vigo irían para dentro y ganaríamos 1-3 perfectamente. Creo que tenemos que seguir apretando los dientes porque estoy seguro que dentro de poco va a llegar esa victoria.

– El empate entiendo que vale más en lo anímico que en lo deportivo, ¿no?

– Sí, al final siempre suma marcar en el último minuto y al menos empatar, sobre todo fuera de casa. Es verdad que estamos necesitados de sumar de tres en tres.

– Decía Soler que entrenaron la jugada del gol del Celta entre semana. ¿Por qué vuelve a suceder entonces?

– Si, es así. Creo que es idéntica a la del Rayo, o al menos muy parecida. Tenemos que trabajar en cubrir mejor la espalda y seguir nuestras marcas. Luego, ofensivamente, las que tenemos hay que intentar meterlas ya.

– Perdone que insista, pero es que el la jugada del Celta es muy básica.

– Sí, sí. Es un fallo de marcas, de no seguir a nuestro par y luego nos ganan fácil la espalda. Hay mucho margen de mejora y estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Tenemos otra oportunidad cerquita, el viernes contra el Sevilla, e iremos a ganar.

– También están teniendo mala suerte. El gol anulado a Mikel es por un trozo de la frente y hay que creer en las líneas. ¿Lo ven así?

– Pues sí, la suerte también influye a veces. Por un milímetro parece que está por delante. Es una pena porque seguramente habría cambiado el rumbo del partido, meter el empate nada más arrancar la segunda parte habría cambiado todo. No sé si hubiésemos ganado, pero seguro que habríamos estado mucho más cómodos para afrontar mejor todo el tiempo que quedaba.

– ¿Qué sensación había en el vestuario, era de derrota?

– Un poco sí. También de rabia porque no terminan de salir las cosas cuando el otro día en Vigo generamos muchísimo y tuvimos ocasiones. Ves que estás mejor que el rival pero no sumas los tres puntos. Es una pena, pero estoy seguro que esto va a cambiar pronto.

– Eso sí, jugaron mucho tiempo con un jugador más. ¿Que sienten al no aprovecharlo?

– Pues rabia, aunque es cierto que la segunda parte salimos muy bien, hicimos el gol de Mikel y metimos muchos balones bombardeando el área. Es cierto que hay un tramo en los que creo que nos desconectamos algo al dejar de realizar esos centros al área que estaban siendo positivos. Los últimos minutos ellos ya se meten mucho más atrás, tratas de cargar el área, pero ya es más complicado. Pese a ello pudimos hacer el gol de Carlos, aunque tuvimos que hacerlo durante toda la segunda parte.

– Tiene un nuevo compañero en el centro del campo como es Yangel Herrera. ¿Cómo casaron en la medular?

– Es un perfil diferente a lo que tenemos en el centro del campo porque es un jugador físico, ganador de duelos. Eso es lo que nos da. Roba muchos balones, pero luego también nos da poderío aéreo en las jugadas a balón parado. Una pena que no pudiera meter el cabezazo que tuvo. Poco a poco irá cogiendo confianza y nos va a dar mucho.

– Hemos hablado mucho esta semana de Yangel, que era la gran petición del entrenador. Pese a que entra, usted no sale del once. ¿Sergio le tiene mucha fe?

– No lo sé, le estoy muy agradecido porque me está dando muchos minutos, pero más allá de ello también mucha confianza. Para un jugador eso es muy importante porque es lo que necesita. La verdad es que estoy cogiendo poco a poco confianza y a ver si todavía puedo dar un mejor nivel.

– ¿Cree que Yangel es uno de esos jugadores que pueden hacer mejor a los demás?

– Sin duda, creo que nos mejora porque es un perfil que te da mucho defensivamente pero que luego también tiene protagonismo en ataque. Tiene mucho ida y vuelta, es muy físico y tiene gran capacidad para recuperar balones. Eso a cualquier jugador que esté cerca le viene muy bien.

– Estuvo cerca del gol…

– La verdad que sí. No entró. Creo que tenía que haber ido mucho más confiando aunque es cierto que sucede todo muy rápido. Estamos en una situación en la que nos está costando mucho hacer gol, pero seguro que pronto cambia la cosa.

– ¿Cómo va de esa confianza que menciona?

– Bien, bien. Es cierto que los jugadores siempre queremos ganar y al final los tres puntos es lo que te da, confianza para estar mejor. Para cambiar el ritmo, para cambiar dinámicas. Esperemos que el viernes ganemos, los puntos se queden en casa y sumemos la segunda victoria.

– ¿Cómo ve al entrenador? Ha estado cinco años con él y será de los jugadores de la plantilla que mejor le conoce. ¿Lo está pasando mal?

– Sí, estoy seguro de que sí, pero como todos. Sergio está involucradísimo y creo que estamos todos con él. Ante el Celta queríamos ganar para cambiar esta dinámica negativa en la que estamos inmersos, pero no pudo ser. Creo que dimos buena imagen, que también es importante. Ahora toca ganar al Sevilla para hacer bueno el punto del otro día.

– Vamos encadenando finales, ¿pero lo del viernes como lo llamamos ya?

– Pues otra final, es así. Es que necesitamos los tres puntos ya. Estamos enfocados en el viernes para ir a por todo.