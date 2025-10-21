Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorrotxategi posa en Zubieta para este periódico Sara Santos
Real Sociedad

Gorrotxategi: ««En otra situación las ocasiones irían para dentro, ya llegará ese momento»

El pivote verbalizaque el punto de Balaídos les sabe a muy poco, pero entiende que «vamosa sacar esto adelante»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Jon Gorrotxategi está siendo indispensable en los esquemas de Sergio pese a que está debutando en Primera con la Real. Ahora, acompañado de Yangel, el ... eibarrés entiende que tiene que seguir mejorando. La semana es corta y el grupo ya pone el foco en el trascendental partido ante el Sevilla. No puede volar ni un solo punto de un Anoeta, que se tiene que convertir en un fortín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

