Jon Gorrotxategi, tras un entrenamiento en Zubieta Sara Santos
Real Sociedad

Gorrotxategi sigue al margen y tiene muy complicado debutar en Mestalla

El eibartarra continúa tratándose el esguince de su tobillo derecho y ya solo quieda una sesión antes de viajar a Valencia

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:28

Malas noticias desde Zubieta puesto que a falta de dos días de que la Real Sociedad debute en Liga ante el Valencia Jon Gorrotxategi sigue ... entrenándose al margen del grupo y tiene prácticamente imposible ser titular como apuntaba antes del partido ante el Rennes, cuando cayó lesionado tras un mal gesto en el tobillo. Desde entonces sufre un esguince en el tobillo derecho y continúa con molestias en la zona que apuntan a dejarle fuera de la expedición que viajará el sábado a Mestalla.

