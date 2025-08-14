Gorrotxategi sigue al margen y tiene muy complicado debutar en Mestalla

Malas noticias desde Zubieta puesto que a falta de dos días de que la Real Sociedad debute en Liga ante el Valencia Jon Gorrotxategi sigue ... entrenándose al margen del grupo y tiene prácticamente imposible ser titular como apuntaba antes del partido ante el Rennes, cuando cayó lesionado tras un mal gesto en el tobillo. Desde entonces sufre un esguince en el tobillo derecho y continúa con molestias en la zona que apuntan a dejarle fuera de la expedición que viajará el sábado a Mestalla.

El eibartarra estuvo en la jornada del miércoles en la Policlínica Gipuzkoa junto a Iñaki Rupérez y pese a que ha hecho todo lo posible la lógica invita a pensar que la Real no arriesgará con él si continúa con molestias. Tan solo queda una sesión, la del viernes, antes del estreno liguero. Si se pierde ese último entrenamiento se quedará fuera de la convocatoria porque el club no tomará riesgos tratándose de la primera jornada de Liga.

El centrocampista es la única baja médica del plantel y Sergio tendrá que hacer encaje de bolillos para conformar una convocatoria en la que se quedarán fuera algunos futbolistas con los que no cuenta el técnico. Uno de ellos es Carlos Fernández, que sigue entrenándose al margen porque está tratando de resolver su futuro. El sevillano está en esta condición desde que regresara de Japón.

Los realistas se ejercitarán este viernes a las 11.00 horas y se espera que viajen el sábado a Valencia, toda vez que el equipo disputa su primer partido a las 21.30 horas.