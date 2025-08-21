Gorrotxategi no se entrena y está casi descartado para recibir al Espanyol

Jon Gorrotxategi tampoco se ha entrenado este jueves con el resto de sus compañeros en la Real Sociedad, por lo que está prácticamente descartado ... para jugar el domingo ante el Espanyol en el estreno de Anoeta en la presente temporada. El eibartarra continúa con molestias en su tobillo derecho, donde tiene un esguince, y, salvo sorpresa mayúscula, no llegará a tiempo para el choque.

Sergio ha vuelto a dirigir un nuevo entrenamiento en Zubieta con 28 futbolistas, puesto que todos los jugadores con la etiqueta de transferibles siguen sin cerrar sus acuerdos. Javi López, Odriozola, Becker y Sadiq siguen siendo uno más en Zubieta. Así las cosas, Gorrotxategi, que todavía no ha ido ninguna vez convocado con la Real, apunta a que deberá esperar para estrenarse como txuri-urdin. Lo lógico viendo que la Liga acaba de comenzar no parece que el staff y el propio jugador vayan a correr riesgos.

En todo caso, hay que esperar puesto que todavía quedan dos entrenamientos, el del viernes y el del sábado, para continuar preparando el partido ante el conjunto perico. Sergio hablará este viernes en rueda de prensa por lo que mostrará sus impresiones sobre Gorrotxategi, así como sobre el resto de temas de la actualidad. Habrá que ver, por ejemplo, cómo está el aductor de Óskarsson, que la pasada semana se perdió varias sesiones por molestias que le hicieron ser suplente ante el Valencia en Mestalla.