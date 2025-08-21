Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Gorrotxategi, en Zubieta tras un entrenamiento Sara Santos
Real Sociedad

Gorrotxategi no se entrena y está casi descartado para recibir al Espanyol

El eibartarra sigue con molestias en el tobillo derecho y apunta a no llegar al domingo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:28

Jon Gorrotxategi tampoco se ha entrenado este jueves con el resto de sus compañeros en la Real Sociedad, por lo que está prácticamente descartado ... para jugar el domingo ante el Espanyol en el estreno de Anoeta en la presente temporada. El eibartarra continúa con molestias en su tobillo derecho, donde tiene un esguince, y, salvo sorpresa mayúscula, no llegará a tiempo para el choque.

