Martin Zubimendi, maleta en mano, fue autocrítico en la zona mixta de Vallecas. El donostiarra no da por bueno el punto logrado porque «nos ... urgen las victorias» aunque da valor a la reacción del equipo en la segunda mitad. El donostiarra se quedó en Madrid para comenzar ayer la concentración con la selección española. No hay descanso para él.

– Se escapó un partido que tenían controlado. Pasó de todo otra vez...

– Era un partido complicado por todo el cansancio que teníamos acumulado y por la intensidad que imprime siempre el Rayo en Vallecas. El partido lo tuvimos controlado en líneas generales, pero en esos quince minutos nos dieron la vuelta y luego la reacción fue tardía pero con posible remontada nuestra.

– ¿Qué sucedió para que os remontaran en un visto y no visto?

– Diría que fueron ocasiones aisladas. Es cierto que estaban generando, pero sin tiros claros sobre Remiro. Mi resbalón fue clave también porque Trejo recibe y marca a placer. Y poco más. El segundo fue un disparo desde fuera del área en el que creo que estábamos bien puestos. Tampoco creo que sufriéramos mucho.

– ¿Qué valor le dan a la reacción?

– Obviamente el punto no nos vale, no es positivo para nosotros porque cada vez quedan menos y se nos están escapando muchos. A la vuelta del parón tendremos que dar con la tecla para sacar los partidos adelante.

– ¿Se sorprendieron por cómo salieron a por el partido? Desde el minuto 1 no parecía que vinieran de Mánchester.

– Las piernas estaban cansadas, pero cuando la cabeza quiere eres capaz de estar enchufado en el partido y unido como grupo. Salimos bien y el gol nos dio bastante tranquilidad, pero por los detalles de la segunda parte se nos puso muy en contra. Jugar en Old Trafford a esa intensidad no es fácil, y otra vez jugamos bastante tiempo con uno menos por eso tiene mérito lo que hicimos. Imanol metió piernas frescas y salimos a por todas desde el principio.

– Por fin marcan de córner...

– La verdad que no estaba del todo ensayado. Había perdido de vista el balón porque me estaba dedicando a bloquear a algún compañero. Levanté la cabeza, me cayó el balón, me quedé solo y metí el pie como pude y por suerte fue para dentro.

– La Real cruza los dedos para que no haya contratiempos en el parón a nivel de lesionados.

– Es lo que uno quiere, jugar los máximos partidos posibles obviamente con la Real y luego con la selección. Nos gusta estar en todo, pero es muy exigente, duro, requiere de muchos cuidados y esfuerzos, pero a la vez motiva.

– ¿El partido ante el Valladolid lo ven como decisivo?

– Sí, aunque todos los años hemos entrado en Europa en el tramo final. Este año si lo conseguimos no va a ser menos. Estamos muchos equipos en la pelea y eso no nos beneficia, pero si encadenas varias victorias consecutivas te pones arriba. Y viceversa también. Creo que hay que tener calma, pero a la vez saber que tenemos urgencia por sacar los puntos porque ya empiezan a quedar menos partidos.

– ¿Es una situación diferente? Otras temporadas había que defender el premio y ahora hay que ir a por él recortando bastantes puntos. ¿Les cambia mucho?

– Nos cambia, sí. Es la realidad, está siendo una temporada diferente a otros años a nivel de puntos. Creo que siempre competimos en todos los campos, pero aquí lo que importa solo son los goles, sumar puntos y en ese sentido nos está costando.

– ¿Cómo está siendo a nivel mental? No pasó por casa tras regresar de Mánchester y ahora se queda en Madrid para jugar los dos partidos de la Nations League.

– Por suerte ya estoy acostumbrado. Es mi quinto año en el primer equipo y en todos ellos con la Real hemos jugado competición europea. También tengo el premio de jugar con la selección. Obviamente pierdes muchas cosas, pero ganas otras que te hacen disfrutar mucho. Es exigente, pero cualquier jugador quiere competir así a este nivel.

– Hablaba Imanol de «optimismo» de cara a ir otro año más a Europa. ¿Cómo está el grupo en ese sentido?

– Confiados de que se puede lograr. En Vallecas demostramos que el equipo quiere, pero este campo es complicado para todos. He visto pinchar aquí a grandes equipos porque te imprimen una gran intensidad porque juegan con mucha confianza. Fuimos valientes yendo a por ellos e insisto en que creo que tuvimos el partido controlado.

– Quedan diez partidos, cada punto que se escape...

– Sí, sí. Es así. El empate está bien porque el equipo reaccionó a los dos goles en contra, pero el vestuario estaba jodido porque queríamos irnos al parón con tres puntos. Hubiésemos visto la clasificación de una forma totalmente distinta durante estas dos semanas. Nos sabe a poco porque tuvimos ocasiones, llegamos a pisar área y sobre todo en esos minutos finales les cogimos la espalda y no supimos materializar las ocasiones. Creo que el equipo merecía algo más de Vallecas.

– Mariezkurrena incluso tuvo el 2-3, pero apareció Batalla.

– Por eso te digo. Arkaitz no me sorprende. Lleva tiempo entrenando con nosotros, es un bicho y siempre con muy buena actitud porque va a por todos los balones. No solo hizo el gol, se generó él mismo varias ocasiones y ojalá pueda jugar más y demostrar eso que tiene.

– La Real jugó en Vallecas con 67 horas de descanso, algo que no es nuevo esta temporada porque ha ocurrido once veces. ¿Qué opinión le merece el debate que se ha generado cuando ha levantado la voz un grande como el Madrid?

– El cansancio y la carga de partidos es un problema. No sé cuál es la solución, pero desgraciadamente llevamos muchos encuentros por debajo de esas 72 horas así que hagan lo que quieran.

– Después de los penaltis de Old Trafford, y sobre todo con Aritz de protagonista, ¿cómo vieron esa acción con Lejeune?

– No puedo decir nada. Yo ya no entiendo muy bien las reglas.

– ¿Qué tal el tobillo?

– Bien, no ha sido nada. Es cierto que en los dos goles me quedo enganchado y me resbalo porque el campo estaba blando y mojado. Nos pasó factura, pero a nivel físico todo está bien.