Real y Eibar inician una nueva era en la Liga F

Real Sociedad y Eibar darán hoy el pistoletazo de salida a una nueva temporada de la Liga F. Las donostiarras se enfrentarán al Madrid CFF ... mientras que las armeras lo harán midiéndose al Sevilla. Ambos conjuntos guipuzcoanos arrancan una nueva era. Arturo Ruiz se sentará, por primera vez de manera oficial, al frente del banquillo txuri-urdin y así lo hará también Iñaki Goikoetxea con el conjunto eibarrés.

Las donostiarras llegan al estreno liguero tras haber perdido su último encuentro de pretemporada precisamente contra el Eibar en la Euskal Herriko Kopa. El encuentro se saldó con victoria armera pero las txuri-urdines dejaron buenas sensaciones aunque no pudieron anotar ningún gol.

Pero a pesar de ese tropiezo en la EH Kopa, la fase de preparación de la Real ha dejado motivos para el optimismo. No era fácil. Las semanas de trabajo en Zubieta han servido para ir asentando las bases del nuevo proyecto de Arturo Ruiz. El club txuri-urdin ha afrontado un cambio generacional importante este verano. Las dolorosas salidas de figuras como, Amaiur, Elene Lete, Ane Etxezarreta, Franssi o Manuela Vanegas, dejaron un vacío importante que había que volver a construir.

Así está siendo. La dirección deportiva tuvo que mover hilos para reconstruir un proyecto que parecía que se había desplomado. Pero las caras nuevas que han aterrizado en Zubieta durante el verano han hecho que este equipo ilusione. Seis incorporaciones son precisamente las que han recalado en la ciudad donostiarra, además de las renovadas que ascienden de categorías inferiores: Claudia Florentino, María Molina, Paula Fernandez, Arola, Moraza y Edna Imade. Precisamente, esta última es la que más ilusiona. La nigeriana anotó el curso pasado un total de 16 goles con el Granada, una tarea que se espera que vuelva a repetir en la Real. Aunque no lo hará, al menos, durante esta jornada. Y es que, junto a Lavogez, Arturo Ruiz no podrá contar con ellas para el arranque liguero por lesión.

La visita al Madrid CFF servirá como primer test oficial para medir el potencial de las donostiarras y la solidez del nuevo proyecto bajo la batuta de Arturo Ruiz. El conjunto madrileño buscará aprovechar la falta de rodaje del conjunto txuri-urdin. Cabe recordar que ambos equipos ya protagonizaron dos duelos igualados la pasada campaña, resueltos con una victoria realista en Madrid y un empate en Zubieta.

Un «enérgico» Eibar

Por su parte, el Eibar también comienza un nuevo capítulo con muchas expectativas. Bajo el mandato de Iñaki Goikoetxea, el conjunto eibarrés recibirá al Sevilla en Ipurua en su primer partido oficial como entrenador armero. La temporada ilusiona. En palabras del propio mister, haber ganado la EH Kopa ha dado «mas energía y ganas al equipo de cara al inicio de la liga».

El Eibar ha reforzado su plantilla con nuevos perfiles que aportarán experiencia al equipo. Incorporaciones como la de Garazi Facila y Amaia Iribarren ayudarán a que el conjunto armero pueda tener esa madurez de la que quizá ha pecado en tramos de la pasada campaña.

La temporada se presenta como una oportunidad para consolidar el proyecto iniciado la pasada temporada, en la que lograron mantenerse en la máxima categoría. El técnico de Deba ve al equipo «fuerte y sólido en defensa», aunque reconoce que tiene «margen de mejora».

Como acostumbra, la categoría se le presenta al Eibar de manera exigente. Pero así como dijo una de las capitanas del conjunto armero,Carla Andrés, este año se verá a un Eibar «con intensidad y garra», además de que será «muy difícil ganarnos».