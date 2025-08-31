Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Liga F

Real y Eibar inician una nueva era en la Liga F

Los dos equipos guipuzcoanos arrancan hoy una nueva campaña con nuevos entrenadores y proyectos renovados con caras nuevas

Álvaro Guerra

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Real Sociedad y Eibar darán hoy el pistoletazo de salida a una nueva temporada de la Liga F. Las donostiarras se enfrentarán al Madrid CFF ... mientras que las armeras lo harán midiéndose al Sevilla. Ambos conjuntos guipuzcoanos arrancan una nueva era. Arturo Ruiz se sentará, por primera vez de manera oficial, al frente del banquillo txuri-urdin y así lo hará también Iñaki Goikoetxea con el conjunto eibarrés.

