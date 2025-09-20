La Real duerme líder gracias a un doblete de Nerea Eizagirre

La insistencia tuvo su recompensa. La Real Sociedad de Arturo Ruiz volvió a firmar una nueva victoria ayer ante un buen Levante, donde hizo falta ... sacar más que la calidad individual y colectiva para ganar.

Los primeros compases del encuentro volvieron a plasmar el guión de partido que busca hacer la Real cada fin de semana. Esta vez no fue tan fácil. Enfrente había un equipo rocoso que se notaba que vino a Zubieta muy necesitado de sumar y que plantó un partido muy serio contra las de Arturo Ruiz. Pero eso no detuvo a las blanquiazules, que desde los primeros compases trataron de atacar a las granotas por las bandas, como ya acostumbra el equipo del madrileño. Así surgieron las primeras ocasiones de peligro de las txuri-urdin. Corría el minuto cinco de juego cuando Edna ya dio el primer aviso al conjunto granota. La nigeriana, que ya participó en la segunda mitad frente al Sevilla la jornada pasada, entró de inicio por primera vez esta temporada.

El guión del partido se mantuvo. Las guipuzcoanas buscaban constantemente sus ofensivas por los laterales. Arola y Aiara volvían a ser una vez más las jugadoras más participativas de las locales. Fue precisamente en una de estas cuando un ataque txuri-urdin se saldó con un córner a favor. Nerea Eizagirre, con un guante en los pies, puso un centro desde la esquina que se iba cerrando con muchas jugadoras en el área pequeña. El balón terminó entrando en un bonito gol olímpico cuando se cumplía el cuarto de hora. Con esta, la capitana de la Real, sumaba su segunda diana de la temporada.

Real Arrula; Rodríguez (Apari, m. 69), M. Molina, Moraza, Aiara (Cecilia, m. 80); Arola, Andreia (Cahynová, m. 79), P. Fernández, Intza (L. Pardo, m. 70); N. Eizagirre (Guridi, m. 87) y Edna 2 - 1 Levante Coronado; Alharilla, Alonso, Mérida, Gabaldón; Sintia (Luque, m. 79), Dolores, Carol, Carrasco; Agama (Rizo, m. 46) y González. Goles: 1-0, m. 16: N. Eizagirre. 1-1, m. 27: González. 2-1, m. 81: N. Eizagirre

Árbitro: Raquel Suárez (castellanoleonesa). Amonestó a Edna, P. Fernándes de las locales y a Sintia de las visitantes

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Zubieta

El encuentro, en cambio, se fue complicando. El gol no le sentó mal a las granotas, que estaban incordiando constantemente a las locales y se notaba que la Real ya no estaba tan cómoda. Las de Arturo Ruiz tenían enfrente a un equipo que estaba encontrando sus puntos débiles. Fue precisamente diez minutos después de la alegría cuando llegó el golpe del empate. Un centro lateral de las levantinistas cayó en Agama para que esta golpeara a un balón que desafortunadamente rebotó en la mano de Moraza. En directo no se apreció, pero tras la revisión del VAR, Raquel Suárez señaló la pena máxima. Fue Erika la encargada de convertir el penalti y de llegar al ecuador del choque con las tablas en el marcador.

Una marcha más

La Real salió de la caseta con otro chip. Comenzaron a mostrar un juego colectivo más reconocible respecto a jornadas anteriores. Pasaba el tiempo y el Levante perdía constantemente el balón. Las blanquiazules, con Nerea Izagirre al mando, eran una continua amenaza para la zaga granota. No paraban de insistir. Tanto que la guardameta Coronado pasó a ser la más activa del conjunto levantinista.

Y la insistencia tuvo su recompensa. Cuando ya Arturo Ruiz había cambiado el esquema a la desesperada y la Real pasaba a tener un dibujo totalmente ofensivo, Nerea Eizagirre aprovechó un fallo de Coronado, que salió mal de puños para dejar un balón franco. La tolosarra no falló y no hubo tiempo para mucho más.

La Real volvió a ganar en su renovado Estadio Zubieta y confirmó su racha de victorias. Las guipuzcoanas demostraron que, además de calidad, hace falta corazón para ganar este tipo de partidos. Zubieta volvió a vivir una gran tarde de fútbol y las realzales se posicionan en lo más alto de la tabla a la espera de que el Barça juegue su partido.