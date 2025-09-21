El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Levante

Tuvo buenas acciones en la primera mitad. En la segunda parte apenas tuvo que intervenir, buena señal.

Cerró bien en defensa pero muchas de las ... jugadas de peligro rival en la primera parte llegaron por su banda.

María Molina 2

Estuvo valiente y aportó mucho en defensa cuando la Real más lo necesitó para no encajar goles.

Moraza 2

Atrevida. Sacó bien el balón varias veces para superar la línea rival. Le pitaron un penalti por mano tras revisión del VAR.

Aiara 3

Otra vez muy activa en defensa así como en ataque. Tuvo un duelo bonito contra Sintia. No parece que tenga 16 años.

Arola 3

Volvió a ser la más participativa en el juego ofensivo de la Real. La mayoría de los centros eran obra suya y aguantó todo el partido.

Eizagirre La mejor 5

Capitana. Aparece siempre que se le necesita y ayer no fue menos. Estuvo estelar. Cada acción pasaba siempre por sus pies. Gol olímpico y doblete.

Andreia Jacinto 3

No fue el mejor partido de la lusa pero es indispensable un perfil como ella para el juego blanquiazul. Es una gran futbolista.

Paula Fernández 3

A veces se vio superada por las granotas pero fue un pilar en la medular para mantener el equilibrio.

Intza 2

No tuvo una tarea fácil. El Levante plantó un partido muy complicado pero estuvo muy activa por la banda junto a Aiara.

Imade 2

Fue su primera aparición como titular en Liga y un dolor de muelas para las defensas granotas. Le faltó acierto, pero es un peligro.

Los cambios

Apari 2

Entró en el momento cuando la Real más apretaba. Poco trabajo para ella.

L. Pardo 2

Hizo buenas acciones ofensivas y las locales ganaron fuelle con ella en el campo.

Cahynová 2

Saltó al verde y mantuvo bien el nivel ofensivo que requería el partido.

Cecilia -

Fue un buen refresco para Arturo Ruiz. De nuevo en el lateral.

Guridi -

Entró en lugar de Nerea en el minuto 87 para poder aguantar el resultado.