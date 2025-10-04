Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arturo Ruiz. Sara Santos
Liga F

La Real debe derribar un muro y el Eibar escalar el Everest

Los dos equipos juegan en casa, la realistas ante un Tenerife que no ha encajado un gol y las armeras ante el todopoderoso Barça

R. M.

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Real Sociedad y Eibar juegan como locales en la sexta jornada de la Liga F ante el Costa Adeje Tenerife (12.00) en Zubieta ... y el Barcelona (15.00) en Ipurua, respectivamente. Las txuri-urdin se vuelven a encontrar con un equipo que basa sus puntos en la defensa. La semana pasada visitaron al Levante Badalona, que no había recibido ningún gol y les hicieron dos. Hoy llega el conjunto chicharrero sin que su portera haya tenido que recoger ningún balón de la red. Cinco choques, cinco porterías a cero. «Es un aspecto que nos motiva mucho. Hemos podido ver que les han hecho ocasiones aunque no han recibido gol. Esperamos estar acertadas con nuestro juego para hacer goles», declaró el entrenador madrileño.

