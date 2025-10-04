La Real debe derribar un muro y el Eibar escalar el Everest

Real Sociedad y Eibar juegan como locales en la sexta jornada de la Liga F ante el Costa Adeje Tenerife (12.00) en Zubieta ... y el Barcelona (15.00) en Ipurua, respectivamente. Las txuri-urdin se vuelven a encontrar con un equipo que basa sus puntos en la defensa. La semana pasada visitaron al Levante Badalona, que no había recibido ningún gol y les hicieron dos. Hoy llega el conjunto chicharrero sin que su portera haya tenido que recoger ningún balón de la red. Cinco choques, cinco porterías a cero. «Es un aspecto que nos motiva mucho. Hemos podido ver que les han hecho ocasiones aunque no han recibido gol. Esperamos estar acertadas con nuestro juego para hacer goles», declaró el entrenador madrileño.

El gran arranque de las realistas les coloca en la tercera posición por detrás tan solo de Barcelona y Atlético. Aún así, Ruiz no quiere valorar qué supone este inicio hasta la próxima jornada. «Hasta la primera fecha FIFA en la jornada siete, lo importante es que el equipo rinda bien. Estamos avanzando todas unidas y lo que me interesa es ver a un equipo sólido», comenta el técnico realista. Espera un partido «de tú a tú» ante las tinerfeñas, de las que alabó la figura de su entrenador, Eder Maestre.

Nada que perder

En cuanto al Eibar, la escuadra armera navega entre el respeto que implica enfrentarse a todo un Barcelona y lo que puede suponer hacer un buen partido o incluso puntuar. Ver que la escuadra donde juega la legazpiarra Irene Paredes cuenta con 27 goles a favor y uno en contra en los cinco encuentros disputados es suficientemente claro para comprobar la entidad del rival. Es una máquina de hacer goles. «Esta semana hemos estado trabajando en cómo incomodarlas, disfrutar y hacer un gran trabajo», aseguró en su comparecencia previa el técnico eibartarra Iñaki Goikoetxea. «En los entrenamientos que hemos realizado hemos incidido en ser sólidas, estamos trabajando bien y trataremos de aprovechar cualquier pequeña oportunidad que podamos tener»,

Goikoetxea valora al Barça como «un equipo que te somete, tienen jugadoras muy buenas, son capaces de hacerte siete ocasiones en cinco minutos, juegan a un ritmo muy alto, a lo que nosotras no estamos acostumbradas. La clave es mejorar pero desde la tranquilidad».