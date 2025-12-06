Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Emma Ramírez y Cahynová pelean para hacerse con un balón. EFE
Liga F

La Real cae en Valdebebas y cede la segunda posición

Pierde por la mínima (1-0) ante el Real Madrid en un encuentro muy igualado marcado por el VAR

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:13

La Real Sociedad ha merecido mejor suerte, pero ha sucumbido esta tarde (1-0) en Valdebebas ante el Real Madrid en un encuentro muy igualado que se resolvió con un gol en propia puerta de Moraza justo antes del descanso. El conjunto txuri-urdin pierde de esta manera la segunda posición en la tabla en favor de las madrileñas. La Real cae a la tercera posición.

Las realistas han saltado al campo con personalidad y el objetivo de llevarse los tres puntos. Desde el principio han dispuesto de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Mirari ha estado muy cerca de poner en ventaja a las guipuzcoanas, pero su remate se ha marchado fuera por muy poco.

El Real Madrid, consciente de la dificultad del choque, ha subido una marcha a su ritmo con el paso de los minutos y en un saque de esquina momentos antes de llegar al entreacto Moraza se ha introducido el balón en su propia portería.

La Real ha tratado de reaccionar en la segunda mitad y ha tenido buenas oportunidades para conseguir la igualada, pero se ha topado con el VAR. Primero para anular un gol por falta de Emma sobre Misa pasada la hora de juego y ya en la recta final por no decretar un penalti a favor de las guipuzcoanos por una mano clara de Feller dentro del área.

La Real se ha volcado con grandes ocasiones protagonizadas por Arola Aparicio, Lucía Pardo y Lavogez, pero no ha podido establecer la igualada. Es la segunda derrota que sufre esta temporada el cuadro blanquiazul.

