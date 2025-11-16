Y volvió a aparecer la de siempre Nerea Eizagirre, que ha entrado desde el banquillo en la segunda parte, ha logrado que la Real no se haya ido de vacío en el derbi vasco

Álvaro Guerra Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:46

Tenía que ser ella. No podía ser otra. Nerea Eizagirre ha vuelto aparecer este mediodía en el derbi vasco para que la Real Sociedad no se vaya de vacío de Anoeta. Es verdad que no es una victoria, pero el conjunto txuri-urdin se merecía el empate y ha sido la de Tolosa la que ha asumido la responsabilidad de ejecutar la pena máxima y batir a Adriana Nanclares.

La tolosarra partía desde el banquillo, a pesar de «haber entrenado toda la semana» con el resto de sus compañeras y «dejar atrás las molestias». Arturo Ruiz ha decidido que lo más sensato era que no jugara desde el inicio. Y la realidad es que una vez ha salido, ya con el gol del rival subido al marcador, las guipuzcoanas han mostrado la actitud que les caracteriza para meter al Athletic atrás e ir en busca del empate.

La capitana realista ha entrado al campo en el minuto 71. La Real tenía alrededor de veinte minutos para darle la vuelta al marcador o al menos lograr el empate. Ha sido entrar Nerea y que en Anoeta se notara que había hambre. Ha ejercido de capitana y ha motivado al resto de sus compañeras para dar ese empuje al equipo cuando más lo necesitaba.

Las guipuzcoanas, que han estado amenazando al rival constantemente tras el gol en contra, no han logrado llegar con claridad a la portería de Nanclares. Poco a poco, los ánimos en la parroquia txuri-urdin se estaban viniendo abajo. Pero ha llegado el córner. Bendito córner. Un centro desde la esquina ha caído en Lucía Rodríguez tras pasar por un cúmulo de jugadoras para que la madrileña le diera con todo su alma. El balón no iba a ningún lado. Probablemente no tenía ni peligro. Pero el destino ha querido que el esférico rebotara en el brazo de una defensora del Athletic para que la árbitra, tras revisarlo en el VAR, señalara la pena máxima.

Y efectivamente, la responsabilidad la ha tomado la '10' txuri-urdin. La misma que erró el penalti frente al Granada, pero que no se iba intimidar ante ello. Ha colocado el balón, cuatro pasitos para atrás, ha esperado a que la colegiada diera la orden de ejecutarlo y para dentro ante todo un silencio. La Real Sociedad no merecía irse de vacío de Anoeta y así ha sido. Y como no, ha tenido que ser ella la protagonista txuri-urdin, para hacer que los aficionados no se hayan ido con caras largas a sus casas.