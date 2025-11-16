La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta El derbi femenino disputado este domingo en San Sebastián ha dejado una curiosa imagen a la que no está acostrumbrado el público general

La árbitra Beatriz Cuesta Arribas, durante un lance del partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club en Anoeta.

J.M. Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:51

La primera parte del derbi femenino entre la Real Sociedad y el Athletic Club en Anoeta ha dejado en los instantes finales una curiosa imagen a la que los aficionados al fútbol todavía no están acostumbrados y nunca sucede en los partidos del primer equipo masculino ni del Sanse.

La escena ha tenido lugar a escasos minutos del descanso cuando el equipo txuri-urdin ponía contra las cuerdas a su rival en búsqueda del gol, momento en el que a la salida de un córner el partido ha quedado interrumpido para sorpresa de los más de diez mil aficionados congregados en el estadio así como para los espectadores que seguían el partido por televisión.

Una detención inesperada debido a que, aparentemente, no se había producido ninguna infracción que motivase la interrupción del encuentro y que se ha producido por la normativa existente en la Liga F que permite a los entrenadores parar el partido bajo demanda desde el inicio de esta temporada. Una nueva regla que también se lleva a cabo en otras competiciones como Primera RFEF pero que no se aplica en los partidos de Primera División o Champions League, por lo que todavía resulta sorprendente para el gran público que no sigue estos campeonatos con frecuencia.

De esta manera, tras la acción del mencionado córner, el cuerpo técnico del Athletic Club femenino encabezado por Javier Lerga ha solicitado que la árbitra del encuentro Beatriz Cuesta Arribasa acudiese a revisar una posible agresión cometida por una futbolista de la Real Sociedad, gracias al sistema de VAR bajo demanda que permite a cada equipo solicitar hasta dos revisiones por partido en acciones de gol, penalti, roja directa o confusión de identidad.

Tras revisar la acción en el monitor, la colegiada gallega no ha decretado ninguna infracción y el encuentro ha continuado su curso hasta llegar al descanso minutos más tarde.

Este modelo busca de algún modo replicar el VAR que se utiliza en Primera y Segunda División pero de manera más ágil al no requerir sala VOR, inspirándose en la técnica empleada desde hace años en el baloncesto y otros deportes y permitiendo a los entrenador interrumpir el partido hasta en cuatro ocasiones por encuentro.