Nerea Eizagirre rescata un punto para la Real

Cuando el juego falla, es la casta la que manda. Si no hay manera de hacer daño a tu rival, toca plasmar en el campo ... esas ganas de ganar. Eso es precisamente lo que ha necesitado la Real Sociedad en el derbi de este domingo para rescatar un punto. Nerea Eizagirre, la capitana indiscutible de la escuadra blanquiazul, ha puesto desde los once metros el empate en el marcador en un partido en el que a las de Arturo Ruiz les ha costado plasmar su mejor juego ante 10.094 espectadores.

El Athletic ha comenzado con el balón en los pies en un inicio de partido que ha servido como primera toma de contacto para ambos equipos. Como se intuía, no hay mala dinámica que sirva para justificar el planteamiento en un derbi, y eso es precisamente lo que ha demostrado el conjunto rojiblanco. Le ha costado a la Real entrar en el partido, sin saber muy bien cómo hacer daño ante un rival muy bien posicionado.

Con la posesión en su poder, las de Javi Lerga han avisado primero, con Amaia Landaluze como protagonista, gracias a un remate de espaldas casi a modo de chilena. Buscaba soluciones la escuadra dirigida por Arturo Ruiz, y encontraba en Aiara Agirrezabala una vía para generar peligro: cada vez que el balón pasaba por sus botas, la Real terminaba obligando a la exguardameta txuri-urdin Nanclares a intervenir.

Real Sociedad Arrula; Molina (N. Apari, min. 71), Florentino (Pardo, min. 78), Moraza; Rodríguez, Fernández, Cahynova, Agirrezabala (Cecilia, min. 60); Lavogez (A. Arola, min.60), Jacinto; y Egiguren (Eizagirre, min. 71). 1 - 1 Athletic Club Nanclares; Elexpuru, Schulze-Solano, Landaluze, Nevado; Oguiza (Baños, min. 62), Zubieta; Agote (Vilariño, min. 88), Pinedo (Arana, min. 78), Ortega (Valero, min. 78); y Campos (Azkona, min. 62). Goles: 0-1, min. 67: Agote. 1-1, min. 91: Eizagirre.

Árbitro: Beatriz Cuesta (Comité gallego). Amonestó a la local Rodríguez y a las visitantes Oguiza, Azkona y Valero.

Incidencias: 10.094 espectadores en Anoeta.

Las blanquiazules han sufrido, y bastante, durante el transcurso de la primera mitad. Con un 4-4-2 en fase defensiva y el equipo muy junto, las visitantes han sabido atacar la espalda de las centrales para generar la primera gran ocasión del partido. Ortega ha puesto un centro con muchísimo peligro que se ha paseado por el área pequeña sin encontrar rematadora.

Muy cerca del primero

A pesar de las prestaciones ofensivas del Athletic, la Real ha sudado la camiseta hasta el final del primer tiempo. Desde el banquillo, se ha visto a Arturo Ruiz algo nervioso, consciente de que a su equipo le faltaba un último empujón para terminar de salir de su propio campo. Con el Athletic muy cómodo, Cahynová ha tenido en sus botas la ocasión más clara para adelantar a las txuri-urdin justo antes del descanso. Pero, una vez más, con Landaluze como protagonista, el balón acabaría siendo sacado sobre la misma línea, mandando el partido a los vestuarios con el empate.

La segunda mitad ha comenzado muy trastabillada, sin ritmo y con muchas faltas por parte de ambos conjuntos. Llegaba, además, una de las peores noticias para las blanquiazules: la lesión de Aiara Agirrezabala tras un choque —se ha marchado llorando al banquillo—. Con la entrada de Cecilia y Apari al terreno de juego han llegado los mejores minutos de una Real que se ha topado con un paradón de Nanclares tras un uno contra uno frente a la delantera recién incorporada.

Un golpe muy duro

Hay veces que el fútbol golpea fuerte, y eso es lo que ha hecho el Athletic a la Real en el minuto 67, con un gran gol de Agote tras una jugada a la espalda de Moraza y Florentino. Se adelantaba el conjunto rojiblanco en Anoeta gracias a una finalización perfecta de una de las jugadoras más destacadas del partido. Así es este deporte: no basta con fijarse en la trayectoria de un equipo en lo que va de Liga, hay que salir al campo y ganarse los tres puntos.

Cuando falta juego, se tira de casta, y más si hablamos de la Real Sociedad. Nerea Eizagirre era duda para disputar algún minuto en este partido, pero con su entrada en el minuto 71 las blanquiazules han ganado la actitud que les faltaba para plantar cara al Athletic. Parecía que la Real se iba a ir de vacío de un encuentro que, ciertamente, no se merecía ganar, pero en el 91, ya cumplido el tiempo reglamentario, la árbitra ha señalado la pena máxima a favor de las txuri-urdin para que apareciera otra vez Eizagirre y salvara un punto para la escuadra de Arturo Ruiz.