Nerea Eizagirre rescata un punto para la Real

Las de Arturo Ruiz, lejos de su mejor juego, han sabido tirar de casta para evitar que el Athletic se lleve el derbi en Anoeta

Xabi Manzanares

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:24

Cuando el juego falla, es la casta la que manda. Si no hay manera de hacer daño a tu rival, toca plasmar en el campo ... esas ganas de ganar. Eso es precisamente lo que ha necesitado la Real Sociedad en el derbi de este domingo para rescatar un punto. Nerea Eizagirre, la capitana indiscutible de la escuadra blanquiazul, ha puesto desde los once metros el empate en el marcador en un partido en el que a las de Arturo Ruiz les ha costado plasmar su mejor juego ante 10.094 espectadores.

