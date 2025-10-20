El uno por uno de las jugadoras de la Real Sociedad frente al Eibar

Gracias a su posición adelantada ayudo al equipo en la salida de balón. Evitó con una gran parada que el Eibar se adelantara en el ... marcador.

Rodríguez 3

Muy participativa por el lateral derecho. Además de cumplir en defensa, tuvo una muy buena oportunidad dentro del área rival.

Florentino 3

Formó muy buena pareja de centrales junto a Moraza.

Moraza 3

Supo mover rápido el balón y dejó muy buenas sensaciones con conducciones hacía adelante para romper la primera línea armera.

Cecilia 3

No tuvo un gran protagonismo. Quizás le faltó ser algo más ofensiva y genera alguna jugada junto a Eguiguren.

Fernández 4

Una vez más, junto a Andreia, fue la responsable de generar peligro desde el centro del campo. Repartió juego tanto por arriba como por abajo.

Jacinto 4

Es una de las jugadoras más destacadas de la plantilla y lo volvió a demostrar. Filtro buenos pases al espacio tanto a las extremos como a Edna en el segundo gol.

Cahynova 4

Muy asociativa en la parte de ataque. Era la jugadora más adelantada del centro del campo e hizo muy bien su función.

Pardo 3

Esta vez tuvo que jugar en el extremo derecho y cumplió. Tuvo una muy buena oportunidad en la primera parte.

Edna 5

Fue la mejor del partido. Marcó un doblete y demostró estar decidida por luchar ese trofeo de pichichi de la Liga F.

Intza 4

Provocó el primer penalti gracias a un disparo desde fuera del área. Le faltó algo más de ayuda de Cecilia.

Guridi 3

Inicio la jugada del tercer gol de la Real.

Uria 3

Cumplió con lo que le pidió el mister tras salir del banquillo.

Lavogez 4

Fue la autora del tercer gol.

Ramirez 3

Aguantó el equipo en defensa.

Molina -

Salió en el descuento.