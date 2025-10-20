El uno por uno de las jugadoras de la Real Sociedad frente al Eibar
El primer derbi de Arturo Ruiz como técnico blanquiazul se saldó con un doblete de Edna y un tanto de Lavoguez
Xabier Manzanares
Lunes, 20 de octubre 2025, 09:09
Arrula
5
Gracias a su posición adelantada ayudo al equipo en la salida de balón. Evitó con una gran parada que el Eibar se adelantara en el ... marcador.
Rodríguez
3
Muy participativa por el lateral derecho. Además de cumplir en defensa, tuvo una muy buena oportunidad dentro del área rival.
Florentino
3
Formó muy buena pareja de centrales junto a Moraza.
Moraza
3
Supo mover rápido el balón y dejó muy buenas sensaciones con conducciones hacía adelante para romper la primera línea armera.
Cecilia
3
No tuvo un gran protagonismo. Quizás le faltó ser algo más ofensiva y genera alguna jugada junto a Eguiguren.
Fernández
4
Una vez más, junto a Andreia, fue la responsable de generar peligro desde el centro del campo. Repartió juego tanto por arriba como por abajo.
Jacinto
4
Es una de las jugadoras más destacadas de la plantilla y lo volvió a demostrar. Filtro buenos pases al espacio tanto a las extremos como a Edna en el segundo gol.
Cahynova
4
Muy asociativa en la parte de ataque. Era la jugadora más adelantada del centro del campo e hizo muy bien su función.
Pardo
3
Esta vez tuvo que jugar en el extremo derecho y cumplió. Tuvo una muy buena oportunidad en la primera parte.
Edna
5
Fue la mejor del partido. Marcó un doblete y demostró estar decidida por luchar ese trofeo de pichichi de la Liga F.
Intza
4
Provocó el primer penalti gracias a un disparo desde fuera del área. Le faltó algo más de ayuda de Cecilia.
Guridi
3
Inicio la jugada del tercer gol de la Real.
Uria
3
Cumplió con lo que le pidió el mister tras salir del banquillo.
Lavogez
4
Fue la autora del tercer gol.
Ramirez
3
Aguantó el equipo en defensa.
Molina
-
Salió en el descuento.
