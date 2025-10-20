Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Villabona y Beasain, sentido Irun, por sendos accidentes múltiples
Las jugadoras de la Real se felicitan por la victoria. Morquecho
Derbi en Ipurua

El uno por uno de las jugadoras de la Real Sociedad frente al Eibar

El primer derbi de Arturo Ruiz como técnico blanquiazul se saldó con un doblete de Edna y un tanto de Lavoguez

Xabier Manzanares

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:09

Comenta
5

Arrula

5

Gracias a su posición adelantada ayudo al equipo en la salida de balón. Evitó con una gran parada que el Eibar se adelantara en el ... marcador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  7. 7

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  8. 8

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  9. 9

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  10. 10

    No ganan ni cuando lo merecen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El uno por uno de las jugadoras de la Real Sociedad frente al Eibar

El uno por uno de las jugadoras de la Real Sociedad frente al Eibar