Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El entrenador de la Real Sociedad Arturo Ruiz da unas indicaciones a sus futbolistas durante el derbi ante el Athletic Club. Iñigo Arizmendi
Real Sociedad 1-1 Athletic

Arturo Ruiz: «Valoro positivamente la actitud y la reacción del equipo»

El entrenador madrileño da por positivo el resultado «si nos fijamos en cómo íbamos en el minuto 90»

Álvaro Guerra

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

«Podíamos haberlo hecho mejor. No ha sido el mejor encuentro que hemos regalado a la afición». Así de tajante se ha mostrado Arturo Ruiz ... en la rueda de prensa post partido del derbi vasco. La realidad es que la Real Sociedad no ha mostrado un gran juego como se podría esperar mucha gente. Pero el derbi es el derbi y «las dinámicas no existen». Como ya avisó en la comparecencia previa al encuentro, el madrileño subrayó que el Athletic «había practicado un juego que no reflejaba su posición en la clasificación». Y eso se ha visto hoy en Anoeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  8. 8 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  9. 9

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  10. 10 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arturo Ruiz: «Valoro positivamente la actitud y la reacción del equipo»

Arturo Ruiz: «Valoro positivamente la actitud y la reacción del equipo»