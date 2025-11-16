Arturo Ruiz: «Valoro positivamente la actitud y la reacción del equipo»

«Podíamos haberlo hecho mejor. No ha sido el mejor encuentro que hemos regalado a la afición». Así de tajante se ha mostrado Arturo Ruiz ... en la rueda de prensa post partido del derbi vasco. La realidad es que la Real Sociedad no ha mostrado un gran juego como se podría esperar mucha gente. Pero el derbi es el derbi y «las dinámicas no existen». Como ya avisó en la comparecencia previa al encuentro, el madrileño subrayó que el Athletic «había practicado un juego que no reflejaba su posición en la clasificación». Y eso se ha visto hoy en Anoeta.

Respecto al juego del conjunto txuri-urdin, el entrenador madrileño ha echado en falta «el juego colectivo» pero valora positivamente «la reacción del equipo y la actitud que ha tenido» tras ponerse por detrás en el marcador. El gol ha dolido porque era justo cuando el conjunto blanquiazul «se encontraba en su mejor momento». Pero «en un contexto muy difícil, hemos rescatado un punto».

Respecto a la novedad de la suplencia de Edna Imade, Ruiz ha valorado que «la hemos esperado hasta el último momento». «He decidido que estuviera en el banquillo porque priorizo la salud de mis jugadoras», ha añadido. El míster no ha querido declarar el por qué de la baja de la delantera nigeriana.