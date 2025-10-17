Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainhoa Moraza posa sonriente en Zubieta antes de su comparecencia de prensa. F. DE LA HERA

Ainhoa Moraza

Jugadora de la Real Sociedad
«La virtud del Eibar es que son muy fuertes atrás»

La lateral txuri-urdin alaba la capacidad del equipo armero de dejar su puerta a cero y confía en la versatilidad táctica de Arturo Ruiz para llevarse el derbi

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:10

Comenta

Las palabras que Ainhoa Vicente Moraza (Donostia, 20 de agosto de 1995) vierte antes de un derbi ante el Eibar tienen un peso y calado ... importante. Su experiencia y trayectoria internacional le avalan. A sus 30 años, y antes de hablar puramente del choque, valora muy positivamente su vuelta a Zubieta. «Estoy muy contenta, estoy donde quiero estar», asegura la lateral txuri-urdin. Habla de lo que se ha encontrado en el cuartel general realista. «Zubieta ha cambiado, solo por el campo que tenemos ya hay diferencia y se agradece cómo el club ha apostado por nosotras. Tenemos un equipo joven y bastante nuevo. Debemos ser pacientes, queremos trabajar bien y que el equilibrio nos lleve por buen camino».

