Las palabras que Ainhoa Vicente Moraza (Donostia, 20 de agosto de 1995) vierte antes de un derbi ante el Eibar tienen un peso y calado ... importante. Su experiencia y trayectoria internacional le avalan. A sus 30 años, y antes de hablar puramente del choque, valora muy positivamente su vuelta a Zubieta. «Estoy muy contenta, estoy donde quiero estar», asegura la lateral txuri-urdin. Habla de lo que se ha encontrado en el cuartel general realista. «Zubieta ha cambiado, solo por el campo que tenemos ya hay diferencia y se agradece cómo el club ha apostado por nosotras. Tenemos un equipo joven y bastante nuevo. Debemos ser pacientes, queremos trabajar bien y que el equilibrio nos lleve por buen camino».

Moraza se ha encontrado a su vuelta con un grupo con una media de edad muy baja y significa que «las jóvenes están haciendo un gran trabajo y lo demuestran en cada entrenamiento. En mi opinión es algo muy importante y a resaltar que tengan ganas en cada entrenamiento de aprender cosas y nuestro papel es ayudarles en lo que podamos». La defensora blanquiazul pasó siete temporadas en el Athletic y después tres cursos en el Atlético. Ha sido internacional, ha disputado la Champions y en sus vitrinas lucen un título de Liga y otro de la Copa de la Reina.

Por ello, la opinión de Ainhoa Moraza es una de las más válidas en el vestuario blanquiazul sobre lo que supone un derbi guipuzcoano. «Ellas están haciendo muy bien las cosas, se mueven bien en resultados cortos, veremos partidos diferentes a los que jugamos en pretemporada y creo que para los seguidores será un bonito partido para ver».

Los datos DNI Ainhoa Vicente Moraza nació el 20 de agosto de 1995 en Donostia. Tiene 30 años y juega en los dos laterales.

Trayectoria Debutó con la Real en 2013, fichó después por el Athletic donde pasó siete campañas y tres con el Atlético.

Esta temporada Ha jugado los siete partidos ligueros, acumula 589 minutos de juego y ha visto dos cartulinas amarillas.

El choque de estilos entre ambas escuadras es muy claro. Tal es así que desde Eibar asumen que la posesión de balón será para la Real y las txuri-urdin alaban el trabajo defensivo y entramado que tiene el cuadro eibartarra. «El Eibar tiene un patrón y plan de partido muy claro, ellas trabajan mucho en bloque bajo y debemos tener paciencia, mover el balón y ser mentalmente fuertes y no frustrarnos si no salen las cosas, esa paciencia puede ser clave para lograr los tres puntos», avisa la jugadora internacional.

Moraza sabe que la Real es un equipo «bastante dominante con balón y eso nos va a llevar a generar ocasiones. Ellas son muy buenas atrás y peligrosas al contraataque con lo que tenemos que vigilar las transiciones. Seguro que vamos a tener ocasiones claras y una de las claves será acertar». Para la lateral donostiarra otro asunto a tener en cuenta ante las armeras será «no desesperarnos cuando tenemos la posesión de balón y no encontremos nada».

Edna y Aiara, nombres propios

«Tenemos un equipo bastante versátil y eso hace que Arturo se maneje en varios sistemas, los vamos probando cada semana y esta semana estamos trabajando para ver cual es el mejor para enfrentarnos al Eibar», destaca Ainhoa Moraza sobre cómo ha ido la semana. La Real llega después de dos resultados dolorosos como fueron la derrota ante el Tenerife en Zubieta y el empate logrado ante el Granada, con gol nazarí en la prolongación del partido. «Hicimos un buen partido en términos generales», dice sobre las tablas ante el Granada. «Creo que planteamos bien el partido y en los últimos minutos se nos escaparon los tres puntos que teníamos. Es un resultado que no nos hubiera gustado traer pero hemos trabajado esta semana para dar le la vuelta».

Estilos «Somos un equipo muy versátil y hemos trabajado con diferentes sistemas para el domingo»

La Real es cuarta en la tabla empatada con el Real Madrid y Atlético, y solo les separa la diferencia de goles. En el ánimo de las realistas está volver a la senda del triunfo ante un rival que, según Moraza, «su mayor virtud es lo fuerte que son defensiva y psicológicamente».

La lateral zurda fue preguntada por dos nombres propios. Sobre Edna Imade, la delantera centro nigeriana y su buen estado de forma goleador, comentó que «es una buena jugadora, ha sido un fichaje muy bueno y nos da mucho, no cabe duda. No pensamos que sea ella sola la que lleve el peso en ataque, es cuestión de todo el equipo pero no hay duda de que cerca del área es una jugadora muy importante».

También se le cuestionó por la irrupción de Aiara, quien en su primer año con las mayores lleva tres goles y ha eclosionado de una forma bestial. «Es una chica con mucha ambición y ganas de aprender», comenta sobre la de Berastegi. «Sus capacidades le van a llevar muy lejos, ahora debe seguir mejorando, aprendiendo y es una jugadora muy completa. Tiene que pensar en disfrutar de lo que hace y aprender».