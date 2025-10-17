Seguro que en cuanto salió el calendario Ane Etxezarreta (Beasain, 24 de agosto de 1995) lo primero que hizo fue fijarse en las dos fechas ... que le medían a la Real Sociedad, equipo que capitaneó y con el que levantó una Copa de la Reina. Ese día ha llegado y la beasaindarra seguro que siente cosas diferentes a las de un partido de liga normal aunque los tres puntos y la profesionalidad están por encima. Está motivada y es un choque especial para ella, algo que no oculta. «Hemos jugado un par de veces en pretemporada contra la Real y creo que esas cosas vienen bien», apunta. «Ahora que se trata de una partido de liga será diferente pero bueno, ya me he hecho a la idea con esos partidos de lo que puede suponer».

Han sido diez temporadas de Etxezarreta defendiendo la elástica txuri-urdin tras su paso previo por el Beasain y el Oiartzun. Un título de Copa bajo el brazo, un subcampeonato liguero y el hecho de vivir en primera persona un crecimiento exponencial de la sección. Saludará a gente que ha compartido con ella el día a día pero no se olvida que defiende los colores de la Sociedad Deportiva Eibar y que el objetivo es ganar en Ipurua. «No hay amigas durante el partido y es algo en lo que no pienso mucho porque hay tres puntos en juego, lo primero será el partido y después si nos vamos a tomar algo todas juntas, perfecto. Pero nos estamos jugando tres puntos importantes».

Nadie mejor que Etxezarreta para que le haga el scouting a Iñaki Goikoetxea de cómo juega la Real, aunque el técnico de Deba seguro que conoce al dedillo los automatismos de las de Arturo Ruiz. Para la central beasaindarra la Real «cada año su objetivo es estar lo más arriba posible y han hecho un equipo muy completo, creo que es un equipo que no debe perder muchos puntos y están en ello. Perdieron el partido hace dos semanas contra el Tenerife en Zubieta pero ellas van a estar arriba con total seguridad». Etxezarreta insiste en que las blanquiazules son un conjunto «muy completo y muy difícil de batir».

Desde su posición de central se tendrá que ver las caras con la máxima goleadora blanquiazul, Edna Imade. ¿Miedo? «No, no, para nada», indica con seguridad. «Hemos jugado anteriormente contra Edna y sabemos del potencial que tiene pero la Real no solo es ella y habrá otras jugadoras a las que vigilar».

Ane Etxezarreta ha jugado los siete partidos ligueros disputados hasta el momento y se ha convertido en una pieza importante para Iñaki Goikoetxea. A sus 30 años, la experiencia adquirida durante una década en la Real vale su peso en oro para que sea una jugadora de alta gama en el cuadro armero. El Eibar ha ganado sus dos últimos partidos a domicilio, lo que le ha hecho dar un salto en la clasificación. Ahora navega en la undécima posición de la tabla, poniendo tierra de por medio sobre el descenso. Etxezarreta avisa de que están en el buen camino pero les queda algo por hacer. «Queremos ganar ya como local, hasta ahora nos ha costado pero tenemos ganas ya de celebrar un triunfo en Ipurua», señala la goierritarra.

Etxezarreta sabe positivamente que para puntuar en muchos de los encuentros, conviene que se resguarde atrás para sorprender al rival al contraataque. «Va a ser un partido de aguantar», explica la excapitana realista. «Ellas tienen mucho nivel y es un equipo que propone, lo normal es que pase eso pero nosotras estamos preparadas estamos cómodas, vamos mejorando cada semana y tengo la sensación de que les podemos hacer daño».

Recuerda la central que ese fue el camino para derrotar al Adeje Tenerife en la anterior jornada liguera por 0-1. «Traíamos buenas sensaciones también desde el partido contra el Barcelona. Sentimos que no nos hicieron tanto daño como en otras temporadas y la verdad es que también nos sentimos bien contra el Tenerife. Ellas son un equipo acostumbrado a llevar la iniciativa, nos tenían que proponer y preparamos bien el choque para explotar nuestras fortalezas».

No parece que vaya a cambiar el guion para el derbi de este domingo en Ipurua, con un Eibar que se siente cómodo cediendo el balón al rival. «Al final quieras o no lo que queremos y lo realmente importante son los tres puntos; jugando bien o mal no importa», advierte Etxezarreta. Y para ello recuerda lo que ocurrió en las islas canarias donde «el Tenerife tuvo el balón, quizá gozó de más ocasiones sin embargo nosotras hicimos un buen trabajo y nos trajimos los tres puntos».