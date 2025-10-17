Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ane Etxezarreta, en Ipurua, donde el domingo vivirá un encuentro muy especial para ella. MORQUECHO

Ane Etxezarreta

Jugadora del S.D. Eibar
«La Real tiene mucho nivel, es un equipo que propone»

La central armera se enfrenta por primera vez a su exequipo, donde estuvo una década. Apela al buen estado de forma del Eibar para ganar

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:07

Comenta

Seguro que en cuanto salió el calendario Ane Etxezarreta (Beasain, 24 de agosto de 1995) lo primero que hizo fue fijarse en las dos fechas ... que le medían a la Real Sociedad, equipo que capitaneó y con el que levantó una Copa de la Reina. Ese día ha llegado y la beasaindarra seguro que siente cosas diferentes a las de un partido de liga normal aunque los tres puntos y la profesionalidad están por encima. Está motivada y es un choque especial para ella, algo que no oculta. «Hemos jugado un par de veces en pretemporada contra la Real y creo que esas cosas vienen bien», apunta. «Ahora que se trata de una partido de liga será diferente pero bueno, ya me he hecho a la idea con esos partidos de lo que puede suponer».

