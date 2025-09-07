El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el DUX

Segura a balón parado y solvente ante los remates.

Cumplió como central escorada al flanco derecho.

Muy seria en el eje de la zaga. Ganó ... duelos y despejó con criterio.

Moraza 3

Le tocó situarse de central. Sin profundidad, pero muy fiable en defensa.

Emma 2

Se movió en ataque y trató de ofrecer diagonales. Relevada al descanso.

Cahynova 3

Buen despliegue. Aportó equilibrio a la medular.

Paula Fernández 3

Correcta en la distribución y atenta en las ayudas defensivas.

Andreia 3

Se ofreció en ataque aunque no resultó determinante.

Aiara 3

Probó disparos y buscó asociarse. Amonestada, pero muy activa.

Eizagirre 4

La líder del juego y la más decisiva. Llevó la manija y convirtió el penalti de la victoria en el largo tiempo añadido.

Arola 2

Trabajo constante en la presión y en las caídas a banda.

Los cambios

Lucía Pardo 3

Dio velocidad y profundidad por la izquierda.

Guridi 3

Ordenada y atenta en las coberturas.

Cecilia 3

Movilidad y frescura en los últimos minutos.

Claudia -

Introducida en el largo tiempo añadido.

Lucía -

También ingresó al césped después del 0-1.