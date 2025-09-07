El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el DUX
Saúl Martínez
Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:48
Arrula
3
Segura a balón parado y solvente ante los remates.
Apari
3
Cumplió como central escorada al flanco derecho.
Molina
4
Muy seria en el eje de la zaga. Ganó ... duelos y despejó con criterio.
Moraza
3
Le tocó situarse de central. Sin profundidad, pero muy fiable en defensa.
Emma
2
Se movió en ataque y trató de ofrecer diagonales. Relevada al descanso.
Cahynova
3
Buen despliegue. Aportó equilibrio a la medular.
Paula Fernández
3
Correcta en la distribución y atenta en las ayudas defensivas.
Andreia
3
Se ofreció en ataque aunque no resultó determinante.
Aiara
3
Probó disparos y buscó asociarse. Amonestada, pero muy activa.
Eizagirre
4
La líder del juego y la más decisiva. Llevó la manija y convirtió el penalti de la victoria en el largo tiempo añadido.
Arola
2
Trabajo constante en la presión y en las caídas a banda.
Los cambios
Lucía Pardo
3
Dio velocidad y profundidad por la izquierda.
Guridi
3
Ordenada y atenta en las coberturas.
Cecilia
3
Movilidad y frescura en los últimos minutos.
Claudia
-
Introducida en el largo tiempo añadido.
Lucía
-
También ingresó al césped después del 0-1.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.