Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RS
Liga F

El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el DUX

Saúl Martínez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:48

3

Arrula

3

Segura a balón parado y solvente ante los remates.

3

Apari

3

Cumplió como central escorada al flanco derecho.

4

Molina

4

Muy seria en el eje de la zaga. Ganó ... duelos y despejó con criterio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  2. 2

    Una sanción da el triunfo a Zierbena y pone a Orio contra las cuerdas
  3. 3 Entrenadores apuntan a la organización: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de la Concha»
  4. 4

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  5. 5 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  6. 6

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  7. 7 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  8. 8

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  9. 9

    Arraun deja La Concha a punto de caramelo
  10. 10

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el DUX

El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el DUX