La explosión en Real Madrid TV por la expulsión a Huijsen tras agarrar a Oyarzabal: «No es roja en la vida» El canal del conjunto blanco ha utilizado el descanso del duelo para introducir otras jugadas polémicas señaladas por Gil Manzano y Figueroa Vázquez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:37

La principal polémica del duelo entre la Real Sociedad y el Real Madrid ha estado pasada la media hora en la expulsión del defensa del Real Madrid Dean Huijsen cuando en una jugada en la que Mikel Oyarzabal se marchaba hacia la portería de Courtois y pasado el mediocampo el central le sujetaba. Jesús Gil Manzano no ha dudado un segundo y ha mostrado la tarjeta roja a Huijsen, una acción que el VAR, con Figueroa Vázquez no le ha corregido ni ha llamado para que la revisara.

Esa situación, sobre todo la de que el VAR no le sugiriera que fuera a verla al ser una jugada gris y en la que pueden darse distintas interpretaciones ha encendido a los madridistas. De hecho, Xabi Alonso se ha llevado la tarjeta amarilla por protestar. Pero ni el segundo gol del Madrid ha apaciguado ese malestar entre los visitantes que, incluso, a través de su canal de televisión, Real Madrid TV, han volcado su ira contra Gil Manzano y Figueroa Vázquez.

Tras emitir vídeo de acciones 'polémicas' de ambos colegiados en partidos precedentes contra el Madrid, en la tertulia se han despachado a gusto. «No puede ser roja en la vida. Figueroa Vázquez debía llamar a Gil Manzano», apuntaban. «No es una jugada interpretable, no puede ser roja de ninguna manera», continuaban.

⚠‼ @aromeroser sobre la ROJA que le saca GIL MANZANO a HUIJSEN #RealSociedadRealMadrid



🗣 "Esa roja que saca Gil Manzano es de un árbitro QUE CARECE DE NIVEL"



➡️"Un árbitro fuera de nivel para pitar en Primera División" pic.twitter.com/puQtUZBiT7 — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 13, 2025

En la Cadena SER también han defendido que la tarjeta roja era polémica y el árbitro debería haber consultado el VAR. «Para mí la culpa es de Figueroa Vázquez en el VAR. Debe llamarle para que vea la toma cenital», ha explicado el excolegiado.