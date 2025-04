Expediente Z: Zakharyan ha jugado 78 minutos en 313 días

La Real juega mañana en Las Palmas de Gran Canaria su partido número 49 de la temporada. En los años noventa destacó la serie de ... televisión 'Expediente X', en la que se daban situaciones paranormales que no tenían demasiada explicación. Extrapolado a la Real, con Arsen Zakharyan ocurre que la letra cambia. Expediente Z es la nueva serie de ficción con claro acento ruso.

El aficionado de la Real puede contar con los dedos de una mano los encuentros en los que ha podido disfrutar del mago ruso, al que le sobra calidad pero de momento su valía se ha podido gozar a cuentagotas. Los partidos disputados por Zakharyan desde el 26 de mayo, último día de vacaciones del pasado curso hasta hoy son tan solo cuatro. O lo que es lo mismo, en los últimos 313 días –con las lógicas vacaciones veraniegas de por medio– tan solo se ha puesto la camiseta blanquiazul en cuatro ocasiones.

Tampoco podría haber jugado muchos más. Zakharyan ha ido convocado a otros seis partidos esta temporada, pero en todos ellos fue suplente y se quedó sin minutos puesto que todavía tenía que coger ritmo de competición tras estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juego. El calvario de Zakharyan con las lesiones empezó este curso en pretemporada, cuando el 17 de julio sufrió una lesión en los tendones peroneos del tobillo derecho, resultado de una torsión. El ruso tuvo que ser operado el 6 de agosto por el doctor Jordi Vega en Barcelona.

Su vuelta a la actividad en los entrenamientos comenzó en diciembre, pero diferentes problemas musculares le fueron apartando otra vez del verde. Es algo habitual cuando se producen lesiones graves como las roturas de ligamentos cruzados. Que se lo digan a Carlos Fernández, Oyarzabal, Aihen y el resto de los realistas que cayeron gravemente lesionados. Todos ellos tuvieron que tener una incorporación paulatina a la élite, algo a lo que de momento no ha sido capaz de regresar Zakharyan.

El centrocampista estuvo convocado en tres partidos durante el mes de enero, pero no regresó a los terrenos de juego hasta el 2 de febrero en El Sadar. La Real cayó derrotada por 2-1 y el mediapunta jugó doce minutos escorado en banda izquierda. Zakharyan solo ha sumado minutos en febrero en los otros tres partidos.

Se vistió de corto ante el Betis, dio una asistencia ante el Midtjylland a Óskarsson pero sobre todo se volvió a sentir futbolista en la primera parte ante el Leganés en Anoeta, donde sí que demostró de lo que es capaz. 'Zaka' volvió a ser titular mucho tiempo después cuajando una primera parte fabulosa donde marcó un golazo desde la frontal que pudieron ser dos o tres en caso de que Dmitrovic no hubiese realizado sendas paradas.

No verle en la segunda mitad al ser sustituido al descanso era indicativo de que algo no iba bien. Las pertinentes pruebas médicas indicaron una lesión en el recto femoral derecho que le volvió a frenar. Si fuera de los terrenos de juego tampoco estaba teniendo suerte, una vez ya recuperado estaba disponible para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League ante el Manchester United, pero problemas con el visado le hicieron regresar desde París a Madrid puesto que la Real jugaba ese mismo domingo en Vallecas. Hasta allí se desplazó el centrocampista para tropezar con una nueva piedra en el camino. No pudo terminar el entrenamiento de aquel viernes en Valdebebas por «sufrir nuevamente molestias en el recto femoral derecho». Disgusto importante.

Segunda temporada

Desde ese 14 de marzo se cumplieron ayer tres semanas y Zakharyan todavía no asoma por Zubieta. Esta semana no se ha incorporado al grupo, por lo que la mirada se pone ya en el duelo decisivo ante el Mallorca. Está por ver si Imanol podrá tener un soldado más.

Pese a todo, el de Samara, nacido en 2003, tan solo tiene 21 años y todo el futuro por delante, y aunque no haya podido demostrar todo su potencial en Zubieta tienen puestas muchas esperanzas en él. Su calidad técnica y condiciones son innegables hasta tal punto de que la Real se adelantó a equipos de primer nivel como el Chelsea. Desembolsó 12 millones de euros al Dinamo de Moscú. La Real te seguirá esperando, Arsen.