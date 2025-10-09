Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco y Erik Bretos se estrechan la mano en la presentación del irundarra como entrenador de la Real Sociedad Lobo Altuna

Erik Bretos asistió de modo extraordinario a la reunión del Consejo para defender la continuidad de Sergio

El director de fútbol esgrimió datos técnicos y físicos del equipo para revalidar su apuesta por el irundarra pese a la mala situación del equipo

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:01

Erik Bretos defendió con datos la continuidad de Sergio Francisco en el banquillo de la Real Sociedad en la reunión del Consejo de ... Adminstración del pasado lunes en Anoeta. Tras la derrota en casa ante el Rayo Vallecano, que hundía al equipo guipuzcoano en la penúltima posición de la clasificación tras la disputa de las primeras ocho jornadas, se multiplicó la preocupación de los miembros del grupo rector txuri-urdin y las preguntas sobre la conveniencia de la permanencia del técnico irundarra, el elegido en abril para relevar Imanol Alguacil.

