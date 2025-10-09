Erik Bretos asistió de modo extraordinario a la reunión del Consejo para defender la continuidad de Sergio

Erik Bretos defendió con datos la continuidad de Sergio Francisco en el banquillo de la Real Sociedad en la reunión del Consejo de ... Adminstración del pasado lunes en Anoeta. Tras la derrota en casa ante el Rayo Vallecano, que hundía al equipo guipuzcoano en la penúltima posición de la clasificación tras la disputa de las primeras ocho jornadas, se multiplicó la preocupación de los miembros del grupo rector txuri-urdin y las preguntas sobre la conveniencia de la permanencia del técnico irundarra, el elegido en abril para relevar Imanol Alguacil.

En este contexto, Bretos, director de fútbol y el responsable de la promoción de Sergio del Sanse al primer equipo, participó de manera extraordinaria en el Consejo celebrado en Anoeta para refrendar con datos su apuesta por el técnico de Irun. El nuevo 'arquitecto' quiso demostrar, esgrimiendo estadísticas de índole técnico y físico, que la posición y el puntaje de la Real no se corresponden con los méritos contraídos por el equipo en estos ocho partidos. Que debería llevar más puntos de los cinco que tiene.

Además, expuso que la incorporación de Yangel Herrera a partir del próximo encuentro ante el Celta puede dotar al colectivo de la consistencia y la fortaleza que le han faltado en el centro del campo en el arranque liguero. La de un centrocampista físico y de despliegue fue la única demanda expresa del entrenador durante la pretemporada y hasta la fecha no ha podido disponer de él.

Tiempo de acoplamiento

También considera Bretos que futbolistas como Soler, Guedes y Caleta-Car, los otros tres fichajes del verano pasado, necesitan un tiempo de acoplamiento en dos sentidos: táctico y físico. El físico es clave en estos tres casos porque se trata de futbolistas que no tuvieron continuidad en sus anteriores equipos.

Otro de los aspectos que se puso encima de la mesa fue el liderazgo que debe ejercer el entrenador, Sergio, comparándolo con el que practicaba un más visceral Imanol Alguacil hasta el pasado mes de mayo. En este sentido, se habló de que, si bien el estilo de ambos es muy distinto, mucho menos vehemente el del actual técnico, todos los jugadores asumen ese liderazgo del irundarra. Además, no existen fricciones con los jugadores ni cuestionamientos en torno a su capacidad. No han detectado que nadie quiera 'hacerle la cama', por el momento.

Una de las cuestiones que se le achacó al director de fútbol fue la recurrente ausencia de un delantero centro, alguien que remate las jugadas que se generan. El señalado para paliar esa carencia este curso era Orri Óskarsson y en ese punto surgieron las dudas de su capacidad física, porque da la sensación de que cada vez que promete alegrías con goles se rompe enseguida.

Preocupación con Kubo

También hay preocupación por la escasa aportación de Take Kubo. Se entiende que debe dar más por su capacidad y lo demostrado en el pasado. Su actual lesión de tobillo le ha lastrado en la última época, pero es posible que también se haya visto afectado personalmente porque desde hace meses vive solo. Se han marchado su hermano Eiji, ahora jugador del Cerezo Osaka, y su madre, que vivieron con él desde que fichó por la Real en 2022.

Los responsables de la Real mantienen una cierta calma, dentro de un estado de alerta ya activado. Reafirman, como ya informó DV en su edición del lunes, la confianza en Sergio Francisco en este parón, aunque ya conscientes de que cualquier escenario está abierto en un futuro en pos de una inmediata reacción.

El técnico de Irun ya estuvo presente en la sesión de recuperación del pasado lunes y ayer volvió a dirigir a su equipo en el primer entrenamiento estrictamente preparatorio del encuentro en Balaídos. No hay establecido un plazo para la reacción, pero lógicamente lo que sea capaz de hacer la Real en los próximos partidos el Celta, el Sevilla, el Athletic, el Negreira en Copa y el Elche marcarán decisivamente el porvenir del entrenador.