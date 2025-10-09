Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores siempre han contado con el respaldo de la afición. ARIZMENDI
Real Sociedad

¿A quién pitamos?

La Real se ha metido en un lío muy gordo y solo desde la responsabilidad y una mirada hacia adentro logrará los resultados para salir adelante

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Real se ha metido por deméritos propios en un buen lío y no le va a resultar sencillo escapar de él. Los rivales van ... sumando puntos mientras nuestra nave sigue varada. Es verdad que ya hemos jugado ante Madrid, Barcelona y Betis, tres de los cuatro primeros, pero también que hemos perdido contra Oviedo y Rayo, lo que evidencia que el problema no está tanto en el rival como en uno mismo.

