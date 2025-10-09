El valor de mercado de la Real desciende un 40% en sólo 10 meses La tasación de la plantilla txuri-urdin pasa de 422 a 252 millones de enero a octubre de este año: de cuartos a sextos en el ranking de Primera, según Transfermarkt

No es una fotografía exacta de la situación deportiva y financiera de cada club, pero sí un termómetro de quién es y cómo está cada uno. La Real Sociedad ha perdido mucho poder deportivo y económico durante este 2025 mientras otros rivales lo ganaban según el ranking de Transfermarkt. Tras la última actualización, la de octubre, la entidad txuri-urdin pasa del quinto al sexto lugar en el ranking de LaLiga, superado por el Villarreal, con un valor de mercado de 252,90 millones. Podría parecer una cifra digna, incluso elevada, pero es un 13,7 % inferior a la del mes pasado, un 40,1% menor que en enero de este año y un 48% más baja que en enero de 2024, cuando tocó techo con una tasación total que rozaba los 500 millones de euros (486).

El dato quizá más crudo es que en sólo 10 meses, la primera plantilla de la Real ha perdido el 40% de su valor de mercado. Y no sólo porque haya traspasado a su futbolista mejor cotizado, Martín Zubimendi, valorado en 60 millones -10 menos de lo que pagará el Arsenal a la Real-, sino porque buena parte de sus mejores jugadores han visto mermado su coste en el mercado, se entiende que por los malos resultados. En enero de 2025, hace sólo ocho meses, la suma total ascendía a 422 millones de euros: ése era el tesoro futbolístico de una Real Sociedad con jugadores como Zubimendi, al que ya adjudicaban un valor de 60 millones, Kubo (30), Oyarzabal (25), Brais (22) o Sergio Gómez (20). En la actualidad, los realistas top en cuanto a cotización son Kubo (30), Oyarzabal (20), Brais Méndez (18), Barrenetxea (18) y Remiro (15), que está empatado con Sergio. En apenas un mes, ha bajado el valor de casi toda la plantilla, con tres excepciones: Barrene, Gorrotxategi y Goti.

Pese a que le han adelantado tres equipos en el último año y medio, dos en el último año y uno en el último mes, la Real conserva un meritorio sexto puesto en LaLiga en lo que a valor de mercado de sus jugadores se refiere, posición que nada tiene que ver con la que actualmente ocupa en la clasificación, que es la 19ª. Esos 252,9 millones le hacen mantenerse en el ranking por delante de clubs como el Betis (215,5) o el Valencia (166,6), pero por debajo del Real Madrid (1,40 miles de millones), el Barcelona (1,1 miles de millones), Atlético de Madrid (623,80 millones), Athletic (369,7 millones) y Villarreal (280,30).

La cifra más baja desde 2019

Quizá sea algo simbólico, muestra de que hace unos meses se acabó un ciclo. Esos 252,9 millones de euros que presenta ahora la Real como coste estimado de sus jugadores representan la cifra más baja desde mayo de 2019. En cuanto en ese verano comenzaron a llegar los Isak, Odegaard, Remiro, Mayoral y Portu, ese guarismo ya comenzó a superar los 300 millones de euros.

No obstante, la época en la que, en términos de cotización de plantilla, fue más próspera en la Real fue la campaña 2023/24, cuando el equipo de Imanol disputaba la Champions League tras haber sido cuarto la campaña anterior. El 1 de febrero de 2024, el equipo txuri-urdin tocó techo en el ranking, con una plantilla entonces tasada en ¡487,6 millones de euros! Era tal el esplendor previo a enfrentarse al Paris Saint Germain en la Liga de Campeones, que la Real estaba tercera en este ranking, por delante del Atlético de Madrid (454,4 millones).

En esa época, había seis realistas valorados por encima de los 40 millones. A saber, Kubo, Merino y Zubimendi estaban tasados en 50 millones, Oyarzabal en 45 y Brais y Le Normand, en 40. Éramos felices y no lo sabíamos, que diría el nostálgico. En este momento, la fotografía ha cambiado de manera radical tras unos meses de desplome deportivo en cuanto a resultados y cambios de momento poco productivos en la configuración de la plantilla. Sólo hay un futbolista que alcanza los 30 millones de valor de mercado, Take Kubo, y los demás no superan los 20.

Es evidente que la Real no vendería a ninguno de sus mejores jugadores por esa cantidad que le adjudica Transfermarkt: 30 Kubo, 18 Barrene, 15 Remiro, 5 Jon Martín... Pero sí es un reflejo de la caída en barrena del equipo en los últimos tiempos, especialmente desde la eliminación en semifinales de la Copa del Rey en manos del Real Madrid. Dos victorias en los últimos 18 partidos de Liga son el reflejo de este triste caminar en el último medio año, ahora reflejado en una tasación mucho menor de sus jugadores, prácticamente la mitad que hace año y medio.