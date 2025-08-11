Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Segunda División

La Real confirma que el debut del Sanse contra el Zaragoza se jugará en Anoeta

Las obras del nuevo estadio Izan, ubicado en Zubieta, no han terminado a tiempo y los de Ansotegi abrirán la competición en un escenario de primera

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:41

El Sanse debutará este domingo en Segunda División en un escenario de Primera. Se medirá a las 17.00 horas en Anoeta al Real Zaragoza, ... undécimo en la clasificación histórica del fútbol español. El club confirmó este lunes la decisión al comprobar que las obras del estadio Izan, que tiene previsto acoger esta misma temporada a 4.00 aficionados en el campo que hasta ahora se ha llamado Z7, no han concluido a tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El interior de Gipuzkoa alcanza ya los 42º de temperatura en plena alerta roja
  7. 7

    Alcaldes que eligen su propio camino
  8. 8 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  9. 9 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  10. 10

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real confirma que el debut del Sanse contra el Zaragoza se jugará en Anoeta

La Real confirma que el debut del Sanse contra el Zaragoza se jugará en Anoeta