La Real confirma que el debut del Sanse contra el Zaragoza se jugará en Anoeta

El Sanse debutará este domingo en Segunda División en un escenario de Primera. Se medirá a las 17.00 horas en Anoeta al Real Zaragoza, ... undécimo en la clasificación histórica del fútbol español. El club confirmó este lunes la decisión al comprobar que las obras del estadio Izan, que tiene previsto acoger esta misma temporada a 4.00 aficionados en el campo que hasta ahora se ha llamado Z7, no han concluido a tiempo.

El club anunció que «en breve» se conocerán los detalles sobre cómo los aficionados blanquiazules podrán asistir al debut liguero de los pupilos de Jon Ansotegi. Mientras tanto, los seguidores del Real Zaragoza sí saben que su club ha recibido desde Donostia un total de 645 entradas para los maños, que se ubicarán en la zona visitante.

Habrá que esperar si la presencia del Sanse en Anoeta es puntual o tiene que repetirse de nuevo las próximas semanas. En la tercera jornada aparece en el horizonte el viernes 29 de agosto, cuando la Real Sociedad B recibirá en el barrio de Amara o en Zubieta al Almería. El equipo femenino, por su parte, no juega en casa hasta la tercera jornada de la Liga F, programada para el fin de semana del 14 de septiembre.

4.000 asientos y 15 millones de presupuesto

El estadio Izan contará con 4.000 asientos y su construcción ha contado con un presupuesto de 15 millones de euros. La nueva infraestructura está alineado en forma de L y abarca la ubicación de la grada principal y la parte trasera de la portería sur del campo, la más cercana a la cuesta de acceso desde Mercabugati. En ese fondo se ha levantado la sede del primer equipo femenino, que cuenta con vestuarios, gimnasio, espacios para la recuperación, fisioterapeutas y médicos.

Cuando ambos equipos jueguen de local el plano de televisión mostrará el partido con la grada de fondo, ya que la plataforma estará en la banda contraria y cubrirá la grada del campo Z6, estadio que está justo debajo del Izan. En esa pequeña tribuna se situarán los medios de comunicación. Todo para que el estadio cumpla con las exigencias de Segunda División.