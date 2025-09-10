Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Toshack recoge una asndía de su huerta en Besalú Arizmendi

El dardo de Toshack a los que se fueron al Barça tras la final de 1988

El entrenador galés, que será homenajeado el sábado en Anoeta, recuerda con cierto rencor lo sucedido en ese partido copero celebrado en el Bernabéu

Ángel López

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:57

John Toshack será el indudable protagonista en los prolegómenos del encuentro que enfrenta a la Real Sociedad con el Real Madrid el sábado (16.15 horas) en Anoeta. El entrenador txuri-urdin durante tres etapas distintas recibirá entonces la insignia de oro y brillantes del club por su trayectoria y su aportación durante sus 386 encuentros oficiales en el banquillo guipuzcoano y ese inolvidable título de Copa de 1987. DV fue el primer medio en recabar las impresiones del 'vasco de Gales' en su domicilio gerundense de Besalú y este miércoles han sido los medios del club los que han publicado las impresiones del técnico.

De entre los más destacable de las palabras de JB está el palo que les da a José Mari Bakero, Txiki Begiristain y Luis Mari Rekarte, jugadores de la Real en la final de Copa de 1988 que, de forma inesperada, ganó el Barça: «Jugamos 14 contra ocho. Bakero, Begiristain y Rekarte ya habían fichado por el Barça. Y resultaba que si el Barça no ganaba la Copa, no entraba en Europa por primera vez en su historia. 14 contra ocho: esa final era muy complicada», sostiene, primero en tono jocoso, pero no sin rencor.

Para llegar a esa final ante el Barça, la Real tuvo que derrotar al Madrid en semifinales: «Ganamos 1-0 en Atotxa en la ida y la gente pensaba que no iba a ser suficiente; pero nos colocamos bien, hicimos daño a la contra sobre todo con Bakero y con Txiki y metimos cuatro goles. Creo que es la primera y única vez que los madridistas aplauden a un equipo vasco en el Bernabéu».

Toshack también se refiere al grave problema de salud que padeció hace cinco años. Pasó diez días en la UVI, con covid. También bromea con eso: «Me siento como un pollo de primavera dice». Se refiere a esos pollos jóvenes, muy comunes en los países de la Commonwealth, que son sacrificados normalmente antes de cumplir un mes. «Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, con la edad que tengo, me toca descansar en vida», dice. «Estuve 10 días 'out', son tres partidos, nueve puntos, puedes perder una liga», lanza, refiriéndose a su estancia en la UVI. Le costó mucho recuperarse y lo hizo no sin esfuerzo para ir recobrando tono muscular y energía.

