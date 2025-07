Caleta-Car no juega con el Lyon y su llegada es inminente

Duje Caleta-Car se va a convertir en las próximas horas en el primer fichaje del verano procedente del Olympique de Lyon. El central croata ... no jugó este miércoles en la goleada del conjunto francés ante el Mallorca en tierras austríacas y en las próximas horas debería poner rumbo a Donostia para estampar su firma en su nuevo contrato como realista. El internacional aterrizará en Zubieta en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria de entre tres y cuatro millones, cantidad que queda por concretar y que es uno de los últimos escollos que queda para terminar de concretar su incorporación.

El Olympique de Lyon se encuentra en Kufstein, una ciudad de Austria muy cerca de la frontera con el sur de Alemania. El balcánico se quedó fuera de la convocatoria después de estar la operación con la Real en su fase final, prácticamente cerrada a la espera de la firma. Los equipos vendedores, sobre todo en pretemporada, tienden a no utilizar a futbolistas que están en la rampa de salida para que no sufran ninguna dolencia que impida llevar a cabo el fichaje. De hecho, Caleta-Car ya no se entrenó a las órdenes del todavía su entrenador Paulo Fonseca el martes, mientras que ante el Mallorca tampoco tuvo minutos ante el conjunto de Jagoba Arrasate.

El propio Fonseca en la previa del partido reconoció la salida de Caleta-Car del Lyon, aunque no especificó su destino. Llegará a la Real. «Es cierto. Creo que lo puedo decir, porque tenemos un acuerdo con el club. Tiene una posibilidad de jugar más. Es una oportunidad para el jugador, que quiere tener más minutos. Estamos también contentos por él, porque es realmente un gran profesional, un gran hombre. Tuvo un comportamiento excepcional con nosotros», reconoció el técnico portugués, que pese a ello sí que ha contado con Caleta-Car durante la pretemporada por lo que recalará en Donostia en forma.

El croata ha disputado los primeros tres amistosos con el Lyon pese a no jugar ante el Mallorca. En los dos primeros incluso participó como titular mientras que en el tercero ante el Hamburgo compitió solo la última media hora. Fonseca apostó por Caleta-Car ante el Football Club Villefranche Beaujolais en el primer partido del periodo estival (1-0 para el Lyon) mientras que también le situó de inicio ante el Molenbeek de Bruselas (0-0). En su último encuentro contra el Hamburgo, en cambio, tan solo disputó la última media hora en la cómoda victoria del Lyon (0-4) el pasado sábado. Así las cosas, su llegada a la Real es inminente y se le espera esta misma semana para ponerse a las órdenes de Sergio Francisco. Dependiendo de la celeridad de su fichaje podría estar presente en el amistoso del sábado ante el Rennes, aunque lo lógico es que participe en el doble amistoso ante el Bournemouth el sábado 9 en Inglaterra.

Guedes, gol con los Wolves

Todo lo contrario con otro de los objetivos que tiene la Real en su agenda. Gonçalo Guedes disputó media hora y anotó un gol con el Wolverhampton este miércoles en la derrota 1-3 ante el Lens. El portugués es uno de los nombres que tiene la dirección deportiva sobre la mesa. Si la operación de Caleta-Car está prácticamente cerrada, la posible incorporación de Guedes no está cerca de cerrarse. El futbolista, eso sí, ve con buenos ojos aterrizar de nuevo en la Liga y en la Real después de tener muy buen recuerdo de sus dos anteriores etapas, primero en el Valencia y luego en el Villarreal. El atacante, que tiene una ficha alta al jugar en la Premier League, lógicamente debería adecuarse el sueldo.