Remiro recoge el balón de las redes delante de Jon Martín tras encajar la Real el gol en Elche. Alterphotos
Real Sociedad

En busca de un estilo reconocible a domicilio

La Real, uno de los cinco equipos que no ha ganado fuera, necesita desde el sábado en Pamplona jugar con una identidad quele haga acreedora a una mejor suerte en sus salidas

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:16

La Real ha escapado de la quema en las cuatro jornadas entre los parones de octubre y noviembre gracias a las dos victorias logradas en ... casa contra el Sevilla y el Athletic y los empates en sus desplazamientos a Vigo y Elche. Ocho puntos que le han permitido ganar cinco puestos en la clasificación para ser decimocuarta y tomar algo de aire. Sin embargo le queda lo más difícil, que es confirmar esa mejoría en el tiempo para acercarse a la zona que le corresponde por plantilla y aspiraciones.

