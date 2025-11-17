Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La actualidad txuri urdin en el programa Goazen Reala!, hoy a las 20.00 horas

Se analizará el parón liguero con un Oyarzaba desatado con sus goles ante Georgia y cuatro realistas en el partido contra Palestina

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:53

Goazen Reala! emitirá un nuevo programa hoy a las 20.00 horas. Iris Moreno dirigirá un espacio en el que se analizará la actualidad txuri-urdin en este parón liguero, con un Oyarzabal desatado con sus dos goles ante Georgia, y cuatro realistas en el partido de la Euskal Selekzioa contra Palestina. El programa contará con la opinión de los habituales periodistas que siguen la actualidad de la Real.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

