La actualidad txuri urdin en el programa Goazen Reala!, hoy a las 20.00 horas Se analizará el parón liguero con un Oyarzaba desatado con sus goles ante Georgia y cuatro realistas en el partido contra Palestina

Goazen Reala! emitirá un nuevo programa hoy a las 20.00 horas. Iris Moreno dirigirá un espacio en el que se analizará la actualidad txuri-urdin en este parón liguero, con un Oyarzabal desatado con sus dos goles ante Georgia, y cuatro realistas en el partido de la Euskal Selekzioa contra Palestina. El programa contará con la opinión de los habituales periodistas que siguen la actualidad de la Real.

