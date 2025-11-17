Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zakharyan cambia el juego con el exterior ante la presencia de Zubeldia el día del Sevilla. Arizmendi
Ganas de Zakharyan

La Real, ahora que ha recuperado el aliento, necesita hacer cosas diferentes para mejorar su juego y el ruso podría dar en tres cuartos ese aire fresco que Sergio ha encontrado con Jon Martín y Guedes

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:38

La Real ha salido de Cuidados Intensivos y, ahora que está en planta, debe seguir al pie de la letra los ejercicios de recuperación para ... que le den el alta. Hace un mes en Balaídos superó el momento más crítico. Perdía 1-0, llevaba más de media hora jugando con uno más y era incapaz de lograr el empate. Para colmo, en una contra El-Abdellaoui se plantó solo ante Remiro para ajusticiar a los txuri-urdin. Le sobró unos centímetros... Luego llegaría el gol de Soler, las victorias ante Sevilla y el Athletic y el enfermo ha recuperado el pulso.

