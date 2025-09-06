Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín tiene un gran futuro. Gorka Estrada

Un equipo por hacer

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Los últimos días de mercado han dibujado a una nueva Real que se presentará ante su afición el próximo sábado frente al Real Madrid. Lo ... hará exigida por la clasificación tras un discreto arranque liguero, y también por un rival que llega como líder, persiguiendo recuperar la excelencia de la mano de Xabi Alonso. El cortoplacismo del fútbol actual, aderezado por la ferocidad de las redes sociales que sirven de combustible para inflamar la ira, son sin duda el peor enemigo de esta Real que necesita sobre todo tiempo y paciencia para convertir lo que parece un buen grupo de jugadores en un equipo. Un entrenador nuevo tras más de seis años de 'Imanolismo', varios jugadores con pocas horas de vuelo y otros a los que hay que encontrar tras meses extraviados requieren de ese tiempo y paciencia, tan escasos en este fútbol.

