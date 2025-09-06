Un equipo por hacer

Comenta Compartir

Los últimos días de mercado han dibujado a una nueva Real que se presentará ante su afición el próximo sábado frente al Real Madrid. Lo ... hará exigida por la clasificación tras un discreto arranque liguero, y también por un rival que llega como líder, persiguiendo recuperar la excelencia de la mano de Xabi Alonso. El cortoplacismo del fútbol actual, aderezado por la ferocidad de las redes sociales que sirven de combustible para inflamar la ira, son sin duda el peor enemigo de esta Real que necesita sobre todo tiempo y paciencia para convertir lo que parece un buen grupo de jugadores en un equipo. Un entrenador nuevo tras más de seis años de 'Imanolismo', varios jugadores con pocas horas de vuelo y otros a los que hay que encontrar tras meses extraviados requieren de ese tiempo y paciencia, tan escasos en este fútbol.

Tiene Sergio ante sí un desafío enorme en su debut en la élite. La alargada sombra de los éxitos de la era Imanol que ha convertido en una especie de drama quedarse fuera de Europa; la descapitalización que ha sufrido la plantilla con la marcha de jugadores emblema, la envenenada herencia que dejaron los últimos años de Olabe, con fichajes fallidos a los que ahora no se les encuentra salida y que conviven en el vestuario con futbolistas aún por despuntar; entradas y salidas a última hora que han condicionado estas primeras jornadas, y una competición que no espera a nadie dibujan un panorama que obliga al irundarra a estar tremendamente atinado en sus planteamientos y alineaciones. Todo será más sencillo si hay tiempo y paciencia.

