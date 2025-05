La cabeza, las piernas y la calidad

Era la última bala para seguir aspirando a una sexta clasificación que no será. Quizás ahora apreciemos realmente lo conseguido en los últimos años. El ... Celta, por ejemplo, volverá ¡ocho años después! Esta vez en Europa no van a ver a la Real.

2 Querer y no poder

Estoy cansado de escuchar a gente reprochando la actitud de los jugadores. Estas últimas derrotas nada tienen que ver con una bajada de brazos o con una ausencia de testiculina, a la que tanto gusta recurrir a veces. No va la cabeza, no acompañan las piernas y falta calidad. Así de simple.

3 La realidad y las redes sociales

Si son de los que bucean en redes sociales habrán notado la hostilidad con la que últimamente se trata a la Real, a sus jugadores e incluso a Imanol. Ayer, antes del partido, parecía que iba a arder Troya. El fango de X e Instagram. La realidad, por suerte, es distinta. Los mayores pitos fueron para la 'Dance Cam' y la 'Kiss Cam'. A quién se le ocurre.

4 Un fichaje

El día en el que te juegas tu última opción de seguir aspirando a Europa, en el 'once' hubo un solo fichaje: Sergio Gómez. Sucic y Javi López jugaron unos minutos y Aguerd y Óskarsson están lesionados. Por no hablar de los Zakharyan, Becker u Odriozola. Menos mal que venían para marcar la diferencia.

5 Una despedida de altura

El domingo, si el partido no cambia de día, será el último partido en Anoeta. Día de despedidas y de honrar a un tipo como Imanol. ¿Vieron cómo despidieron en Leverkusen a Xabi Alonso? Poco me parece para lo que merece el de Orio y su trayectoria en el club. Y no sólo estos seis años.